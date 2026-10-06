Entró en vigor: el trabajador tiene derecho a un permiso de 5 días por el ingreso al hospital de un familiar

Los trabajadores tienen derecho a ausentarse hasta cinco días del trabajo, con la misma remuneración, cuando un familiar es hospitalizado.

Un permiso de 5 días recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

Se trata de un permiso retribuido recogido en el artículo 37.3 de la norma estatal y que puede utilizarse también cuando existe un accidente o enfermedad grave o cuando se practica una intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario.

El permiso alcanza al cónyuge, la pareja de hecho y los familiares hasta segundo grado, tanto por consanguinidad como por afinidad.

También incluye al familiar consanguíneo de la pareja de hecho.

La legislación contempla, además, una situación diferente para personas que no sean familiares: en ese caso, deben convivir con el trabajador en el mismo domicilio y necesitar su cuidado efectivo.

Para disfrutarlo es necesario avisar a la empresa y justificar la situación que da derecho al permiso.

Esto dice el artículo 37.3:

3. La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho.

b) Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja a de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.

b bis) Dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará en dos días.

El artículo 37 cuenta con más apartados y continúa hasta la letra g. Se recogen los principales permisos retribuidos a los que tienen derecho los empleados, es decir, situaciones en las que pueden ausentarse del trabajo sin perder su salario, siempre que exista previo aviso y, cuando sea necesario, se aporte la correspondiente justificación.

Entre ellos se incluyen el matrimonio o registro de pareja de hecho, el fallecimiento de familiares, el traslado de domicilio y determinadas situaciones relacionadas con la salud de familiares.

La norma también contempla permisos para cumplir deberes públicos, ejercer funciones sindicales, realizar exámenes prenatales o trámites vinculados a la adopción, así como para determinadas actuaciones relacionadas con la donación de órganos o tejidos.

Además, establece un permiso de hasta cuatro días cuando no sea posible acceder al centro de trabajo por restricciones de las autoridades o ante situaciones de riesgo grave, como determinadas catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos.

Empleo en Aragón

El permiso se aplica en un mercado laboral aragonés que mantiene una elevada cifra de afiliación a la Seguridad Social.

Según los últimos datos publicados por el Gobierno de Aragón, correspondientes a septiembre, la Comunidad alcanzó 651.476 afiliados de media, 23.260 más que un año antes, lo que supone un crecimiento interanual del 3,7%.

Al mismo tiempo, el paro registrado se situó en 50.344 personas, 170 más que en agosto, un incremento mensual del 0,34%. En comparación con septiembre de 2025, Aragón contabilizó 2.520 desempleados más, un 5,27% de aumento interanual.

El comportamiento fue diferente según la provincia. El paro aumentó en septiembre en Huesca, con 299 personas más, y en Teruel, con 154. En Zaragoza, en cambio, descendió en 283 personas respecto al mes anterior.

Por sectores, el desempleo creció en agricultura y construcción, mientras que bajó en industria y servicios.

En este contexto laboral, el permiso de cinco días constituye una de las herramientas previstas por la legislación para que los trabajadores puedan hacer frente a determinadas circunstancias familiares sin perder su salario.