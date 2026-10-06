Se buscan voluntarios para vivir gratis en plena naturaleza y rodeado de animales: "Estuve 10 días y fue inolvidable"

Imagina vivir totalmente gratis, en la montaña y rodeado de animales. Sin pagar, como se suele decir, "ni un duro".

Eso es justo lo que propone un programa de voluntariado llamado Worldpackers, una de las comunidades líderes en este tipo de programas que cuenta con la bendición de más de 500.000 reseñas de antiguos voluntarios.

Este programa en concreto se encuentra en los alrededores de Murillo de Gállego, en Huesca (Aragón) y consiste en un proyecto de educación ambiental "donde podrás aprender, compartir y vivir en conexión con la naturaleza", detallan en la oferta.

¿En qué consiste este programa?

Si buscas desconectar, salir de la ciudad y empaparte de una vida sencilla y rural, esta experiencia es para ti.

Eso sí, a pesar de que no hay que pagar nada, este voluntariado no es del todo gratis. La propuesta requiere 20 horas de colaboración a la semana, repartidas entre distintas tareas según las necesidades del proyecto y las habilidades de cada voluntario.

Entre las actividades se encuentra el cuidado de animales, ayudando en la atención y el bienestar de las mascotas que forman parte del lugar. Sobre todo de los burros.

Imagen del voluntariado. Worldpackers.

Asimismo, otra de las opciones es participar en una granja ecológica, colaborando en labores como la siembra, la cosecha y otras tareas relacionadas con el trabajo en el campo.

También puedes colaborar en tareas de construcción y reparación, echando una mano en diferentes trabajos de mantenimiento, reparación o mejora de alguna de las instalaciones.

La jardinería es otra de las actividades disponibles, con trabajos relacionados con la plantación, el cultivo y el mantenimiento de los espacios verdes de la finca.

Imagen del voluntariado en Murillo de Gállego Worldpackers.

Beneficios

A cambio de estas 20 horas de ayuda semanales, el programa ofrece dos días libres cada semana, además de alojamiento y manutención durante la estancia.

Entre las amenidades, el voluntario contará con una habitación privada, con una cama en un espacio exclusivo para él, y tendrá incluidos desayuno, almuerzo y cena todos los días.

No obstante, la experiencia va más allá del alojamiento y la comida. También se organizan excursiones y caminatas gratuitas por la zona. Por lo que, si todavía no conoces esta bella zona de Huesca, es una buena oportunidad para descubrir el entorno y aprovechar el tiempo libre.

Excursión. Worldpackers.

Además, los participantes tendrán bicicletas a su disposición y podrán utilizar libremente una cocina equipada para preparar sus propias comidas cuando lo deseen.

Al finalizar la experiencia, el programa también entrega un certificado de culminación, que acredita la participación en el voluntariado.

Si deseas más información pincha en el siguiente link.

Comentarios

Al final, no hay mejor recomendación que el 'boca a boca' de otras personas que ya han vivido esta experiencia antes.

En este sentido, el programa cuenta con el apoyo de antiguos voluntarios, demostrable en su media con nada menos que un 5/5 de valoración.

Entre los comentarios más recientes destacan las experiencias de algunos voluntarios que ya han pasado por el proyecto.

Maga, una voluntaria chilena, resume su estancia de forma clara: "fue una experiencia inolvidable los 10 días que estuve".

Duna también guarda un recuerdo especialmente positivo de su paso por el proyecto: "Estaba tan cómoda que no quería irme, allí me he sentido en paz. Los burros son encantadores al igual que todos los animales (perros, gatos, gallinas) que hay en el proyecto".

Estos son solo una pequeña muestra de la multitud de comentarios positivos con los que cuenta el programa.

En definitiva, ejemplifican una propuesta pensada para quienes quieran cambiar de aires, colaborar en un entorno rural y descubrir Huesca desde otro prisma.