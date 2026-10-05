Ha llegado a Action la mesita de noche más elegante y barata de este otoño: cuesta 19,95 € y está disponible en dos colores

Como suele decirse, a veces los detalles más pequeños son los que marcan la diferencia. Sobre todo en lo que a decoración de interiores se refiere.

Una planta bien colocada, la repisa de la entrada para dejar las llaves y ese recoveco de la cocina donde escondemos la fregona. Nada está puesto al azar y, en lo que a las mesitas de noche se refiere, un cambio a tiempo puede ayudar, y mucho, en la decoración de tu habitación.

Acaba de llegar a Action una mesita de noche capaz de combinar la elegancia con un buen precio, estando disponible en tan solo 19,95 euros.

Mesita de noche por 19,95 euros. Action.

Características

Como puede apreciarse en la fotografía anterior, esta mesita apuesta por un diseño sencillo, básico y con todo lo que se le puede pedir a una mesita de noche. Un mueble de apoyo con espacio, elegancia y fácil de combinar en distintos estilos de dormitorio.

Está disponible en dos colores, en beige y en gris, combinando madera de pino con laterales tapizados en chenilla.

Ambos colores de la mesita. Action.

Sus dos cajones permiten mantener a mano esa lectura nocturna, el cargador del teléfono o el despertador, sin dejarlo todo a la vista.

Eso sí, conviene tener en cuenta que solo soporta 1,5 kg por cajón, por lo que únicamente pueden guardarse pequeños utensilios. Mientras, la parte superior admite hasta 5 kilos, suficiente para colocar una lámpara, el vasito de agua y otros básicos de noche.

Con unas dimensiones de 38,5 x 16 x 28,5 centímetros, es una opción especialmente interesante para dormitorios reducidos donde cada centímetro cuenta. Siendo, sobre todo, un formato especialmente útil en habitaciones de niños o de invitados.

Además, su formato independiente y su escaso precio, permite moverla fácilmente y utilizarla también como pequeña mesa auxiliar en otras zonas de la casa.

El acabado, los tonos neutros y los bordes redondeados hacen que encaje con facilidad en decoraciones de estilos muy distintos, sobre todo en aquellas casas con otros muebles de madera y con estilos rústicos.

En definitiva, una pieza compacta que combina almacenamiento, diseño y precio ajustado sin ocupar más espacio del necesario.

Otras mesitas de noche en Action

Esta opción por 19,95 euros no es la única ganga que tiene la cadena holandesa.

También destaca una mesita de madera MDF disponible en tan solo 15,95 euros, eso sí, con un único cajón. Además, está disponible en color beige, blanco y negro.

Mesita de madera por 15,95 euros. Action.

Asimismo, aunque no se la pueda considerar como tal una mesita de noche, destaca una cajonera de tres cajones ideal para guardar el libro nocturno. Cuesta únicamente 7,95 euros, está fabricada en madera de mango y como toque diferencial tiene pomos de color dorado.

Cajonera de madera de mango. Action.

Estas opciones demuestran que no hace falta romper el bolsillo para darle otro estilo a tu dormitorio.