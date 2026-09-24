Pisado de las uvas durante el acto central de la Fiesta de la Vendimia de la D.O. Cariñena.jpeg EE

La gran fiesta del vino del 25 al 27 de septiembre en Cariñena: con el chef Eneko Fernández y Juanjo Bona de invitados

Cariñena se prepara para celebrar una edición histórica de su Fiesta de la Vendimia.

La cita arranca este viernes 25 de septiembre y se prolongará hasta el domingo 27 con tres jornadas dedicadas al vino, la gastronomía, la música, el deporte y el enoturismo.

La celebración, organizada por la Denominación de Origen Cariñena y reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, alcanza este año su 60ª edición.

Fuente que emana vino. Zaragoza Garnacha

El Invitado de Honor será el chef televisivo Eneko Fernández, ganador de MasterChef 11 y presentador de Aragón TV.

Fernández tendrá además un papel protagonista en uno de los momentos más tradicionales del programa. Este viernes, después del acto central, dejará las huellas de sus manos en el Paseo de las Estrellas de Cariñena, que reúne ya a más de 30 figuras vinculadas a la cultura, la comunicación, el deporte y las artes. El cantante aragonés Juanjo Bona hará lo propio el domingo.

El acto central de la Fiesta de la Vendimia será este viernes a partir de las 18.30 horas en la plaza de España. Está prevista la presencia de la consejera de Agricultura del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, junto a otras autoridades.

Como manda la tradición, habrá pisado de uvas y Eneko Fernández será el encargado de encender la Fuente de la Mora. Durante todo el fin de semana, de sus caños no saldrá agua, sino vino.

La programación también contará con una Feria del Vino, que reunirá cerca de una veintena de espacios de bodegas y restauración.

A esta propuesta se suma una novedad deportiva: la primera edición de la carrera popular entre viñedos 'Pisando Uvas', con una prueba de 10 kilómetros y una ruta familiar de 5,6 kilómetros. Ambas forman parte del Plan Ñ de experiencias impulsado por la D.O. Cariñena.

La música tendrá también un peso destacado en esta edición gracias a la incorporación de parte de la programación de Divino Fest 2026.

El cartel estará encabezado por Juanjo Bona, finalista de Operación Triunfo 2023, ganador de la primera edición de Jotalent de Aragón TV y pregonero de las Fiestas del Pilar 2024.

Junto a Bona actuarán Xavibo, Capros, Nico, DrizzyClare DJ y Donna DJ, además de The Winebrothers y La Fragua.

El 60º aniversario de la Fiesta de la Vendimia tendrá, además, un reflejo en la Lotería Nacional. La celebración protagoniza uno de sus décimos, del que se han puesto a la venta 10 millones de unidades en toda España.