Este castillo del siglo XII es un Parador Nacional y está en Aragón EE

El pueblo ideal para una escapada en septiembre: un castillo del siglo XIV declarado Monumento Nacional

En lo alto de la loma de Pui Pinos, el Castillo de los Calatravos de Alcañiz domina una de las ciudades con más historia de la provincia de Teruel.

La fortaleza, convertida hoy en Parador, es uno de los grandes atractivos turísticos del Bajo Aragón.

Alcañiz se encuentra en la provincia de Teruel, dentro de Aragón, y es la capital de la comarca del Bajo Aragón.

Su historia está estrechamente ligada a esta fortaleza, cuyo origen se remonta a la época islámica.

Desde entonces, el enclave tuvo una importante función defensiva y favoreció el crecimiento de un pequeño núcleo de población a su alrededor.

Una fortaleza con historia

El Castillo de los Calatravos ha tenido numerosos usos a lo largo de los siglos. Fue fortaleza, palacio, cárcel, cuartel, cementerio y residencia. Su aspecto actual es fruto de diferentes reformas y ampliaciones.

La zona más antigua se encuentra en el sector nordeste. Allí destacan la Torre del Homenaje y la capilla, construidas entre finales del siglo XII y comienzos del XIII.

Castillo de Alcañiz. Shutterstock

Uno de los grandes tesoros del conjunto son sus pinturas murales góticas. Realizadas durante la primera mitad del siglo XIV, están consideradas uno de los conjuntos de pintura mural medieval más destacados de Aragón.

También sobresale el gran claustro del siglo XIV. A su alrededor se organizaron distintas dependencias del castillo.

Durante el siglo XVIII, el recinto experimentó una profunda transformación.

El antiguo castillo medieval incorporó elementos propios de los palacios aragoneses de la época. En 1738 se construyó una monumental fachada flanqueada por dos grandes torres cuadradas.

En el siglo XIX se reformaron además algunos elementos exteriores, entre ellos la muralla, el camino de ronda y la rampa de acceso.

Del castillo al Parador de Alcañiz

Después de un periodo de deterioro, el conjunto fue declarado Monumento Nacional en 1925. Durante el siglo XX se realizaron diferentes trabajos de restauración y consolidación.

En los años sesenta comenzó la transformación de parte del edificio para acoger un Parador Nacional. La intervención permitió recuperar el conjunto y garantizar su conservación.

El actual Parador de Alcañiz, instalado en el antiguo Palacio de los Comendadores, ofrece una singular combinación de patrimonio histórico y alojamiento. El edificio también acoge actividades culturales como el Festival de los Castillos.

En el interior de la capilla destaca además el sepulcro de Juan de Lanuza, realizado en alabastro. La obra fue contratada al escultor Damián Forment en 1537.

Qué ver en Alcañiz

La visita al castillo puede completarse con un recorrido por el casco histórico de Alcañiz. Entre sus principales atractivos se encuentran la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Calle Mayor y la iglesia de Santa María la Mayor.

También merece la pena conocer los pasadizos subterráneos medievales. Otro punto de interés es la Torre gótica de La Concordia, uno de los vestigios de la antigua iglesia gótica que fue sustituida por el actual templo barroco.

La ciudad conserva además un refugio antiaéreo construido en 1937 para proteger a la población durante la Guerra Civil. Tenía capacidad para unas 230 personas.

Fuera del centro histórico, la Estanca de Alcañiz y el parque Glorieta Telmo Lacasa, con su Fuente de los 72 caños, completan la visita.

Horarios y precios

Las visitas guiadas al Castillo de los Calatravos se realizan todos los días a las 12:30 y 16:15 horas, previa reserva.

El precio de la entrada general es de 5,70 euros, mientras que la tarifa reducida es de 3,70 euros.

Visitar el Castillo de los Calatravos permite recorrer siglos de historia de Alcañiz en un mismo espacio. Sus torres medievales, pinturas góticas, claustro, palacio y vistas sobre la ciudad convierten la fortaleza en una parada imprescindible para descubrir el patrimonio del Bajo Aragón.