Llega a Jysk la cómoda de 4 cajones más elegante y espaciosa: cuesta 80 euros y está disponible en dos colores

A veces pensamos que para darle a nuestra casa un aire más moderno y cuidado tenemos que gastar un 'dineral' en una reforma.

Sin embargo, no siempre hace falta hacer grandes cambios para conseguir un resultado que marque la diferencia.

Con tan solo renovar algunos muebles, podemos transformar por completo el ambiente de una estancia y darle un aspecto mucho más actual.

En esta ocasión, hablamos de la cómoda Jenslev, de Jysk. Un mueble espacioso con cuatro cajones y disponible por tan solo 80 euros.

Cómoda Jenslev Jysk.

Características

Esta cómoda de Jysk destaca a primera vista por su diseño limpio y minimalista, con cuatro cajones de gran formato que se convierten en el principal atractivo de la pieza.

Otro de sus detalles está en los tiradores, integrados en los propios cajones y diseñados para romper lo menos posible la continuidad del frontal.

El acabado en blanco refuerza su aspecto luminoso y hace que resulte fácil de combinar con distintos estilos decorativos, especialmente en habitaciones de tonos claros y bien iluminadas.

En cuanto a capacidad de almacenaje, se trata de una cómoda amplia y de estructura robusta gracias a sus 71 cm de ancho, 89 cm de alto y 36 cm de profundidad.

Así es la cómoda Jysk.

Una proporción que ofrece espacio más que suficiente para guardar desde grandes mantas y ropa hasta otro tipo de objetos que queramos mantener bien organizados.

Además, los cajones incorporan freno para conseguir un cierre más suave y cómodo, un detalle práctico que se agradece especialmente en el uso diario.

En lo que a calidad de materiales se refiere, el mueble está fabricado con una combinación de aglomerado, HDF, melamina y plástico ABS.

Por último, conviene tener en cuenta que la cómoda se entrega desmontada, tiene un peso de 30 kilos y admite una carga máxima de 10 kilos por cajón.

Colores y formatos del mueble

La cómoda disponible por 80 euros equivale a la versión en color blanco, aunque no es la única.

También está disponible en acabado roble. Eso sí, esta opción eleva el precio final hasta los 90 euros.

Cómoda Jenslev en color roble salvaje natural. Jysk.

Jysk ofrece, además, versiones más anchas para quienes necesiten una mayor capacidad de almacenaje, aunque, como es lógico, también aumenta su precio.

Es el caso de las cómodas Jenslev de 79 y 139 cm de ancho, que suponen un extra de 20 y 70 euros, respectivamente.

Con modelos para todos los gustos, la cómoda Jenslev demuestra que renovar una estancia no siempre exige una gran inversión. Además, sus distintas medidas y acabados permiten adaptar la elección al espacio y a las necesidades de almacenamiento de cada casa.