Gran fiesta de las migas el 20 de septiembre en un pueblo de 160 habitantes: mercado, bingo, sorteos y música

Montaje de Ujué y unas migas. Así es Navarra / Tienda Casa Urrutia

Pocos platos hay tan representativos de Aragón como unas buenas migas de la tierra.

Y si a este clásico le sumamos una feria gastronómica, puestos de artesanía, música en directo y catas, el plan promete ser de los que merece la pena apuntar en el calendario.

Eso sí, esta vez habrá que recorrer unos kilómetros y cruzar la frontera hacia Navarra para disfrutar de la propuesta.

El destino es Ujué, un precioso municipio de apenas 160 vecinos que este domingo 20 de septiembre acogerá una gran fiesta dedicada a uno de los platos más tradicionales de nuestra gastronomía. Las migas.

Dia de las Migas Ujué. Turismo Navarra.

Día de las Migas de Ujué

El Día de las Migas de Ujué es una fiesta gastronómica y popular que rinde homenaje a las tradicionales migas de pastor.

La celebración nació con el propósito de poner en valor una receta ligada a la vida de los pastores de la Zona Media de Navarra, para quienes las migas fueron durante años una comida básica, sencilla y contundente después de largas jornadas en el monte.

Se preparan con el característico pan cabezón de Ujué, elaborado con harina consistente y horneado en horno de leña.

A la receta se suman sebo de cordero, manteca de cerdo, ajo, tomate, agua y sal; en muchas ediciones también se incorporan jamón y setas o champiñones.

Como no podría ser de otra manera, el momento central del día llega con la degustación, en la que se reparten miles de raciones por distintos puntos del casco urbano, como el Mesón Las Torres o Casa Urrutia.

Además, esta degustación viene precedida desde primera hora con el tradicional caldico. Un caldo de ajo que ayuda a entrar en calor, además de vino de la tierra, rosquillas y almendras garrapiñadas.

Día de las Migas de Ujue (Navarra)

Programación

Esta gran fiesta tendrá lugar este próximo 20 de septiembre a lo largo del día. Concretamente, desde las 10 de la mañana hasta las 20:30 horas.

Entre las 10:00 y las 18:00 se podrán visitar el mercado de alimentación (ubicado en la plaza junto a la iglesia) y el mercado de artesanía (Plaza Doña Leonor).

se podrán visitar el (ubicado en la plaza junto a la iglesia) (Plaza Doña Leonor). A las 10:30 horas , por las calles del casco histórico, podremos encontrar animación musical de la mano de la Txaranga Altobarrio Band y Ronda Kantuz Popular.

, por las calles del casco histórico, podremos encontrar animación musical de la mano de la No será hasta las 10:45 horas cuando se dé el pistoletazo de salida oficial al Día de las Migas, con su correspondiente reparto de ' caldico '.

cuando se dé el pistoletazo de salida oficial al Día de las Migas, con su correspondiente reparto de ' '. Entre las 11:00 y las 13:00 horas tendrá lugar el reparto tradicional de migas en Mesón Las Torres y Casa Urrutia.

horas tendrá lugar el en Mesón Las Torres y Casa Urrutia. Para los amantes del vino hay programada una cata en el salón del Ayuntamiento de Bodegas Vega del Castillo, a las 12:00 horas.

hay programada una cata en el salón del Ayuntamiento de Bodegas Vega del Castillo, a las A las 14:00 habrá un sorteo de comidas y de un lote de productos.

habrá un A las 18:00 horas tendrá lugar una chocolatada popular en la Plaza Mayor.

tendrá lugar una popular en la Plaza Mayor. Media hora más tarde, a las 18:30 horas se celebrará en la misma plaza un concierto de Los Tafaldeños.

se celebrará en la misma plaza un concierto de Finalmente, la gran fiesta tocará su fin a las 20:00 repartiendo suerte con la celebración de un bingo. También en la plaza Mayor.

Cómo llegar

Ujué es uno de esos pueblos perfectamente accesibles desde Aragón para programar una escapada exprés. Por ejemplo, el trayecto no dura más de dos horas si se parte desde Zaragoza, en una distancia de 162 km por la AP-68 y la AP-15.

Para viajar desde Huesca hasta Ujué, la distancia por carretera es de aproximadamente 143 kilómetros.

El trayecto en coche tiene una duración estimada de dos horas circulando principalmente por la autovía A-23 y carreteras secundarias como la A-125 y NA-5311.

La cosa se complica si se parte de Teruel, teniendo que llegar hasta Zaragoza para continuar por la AP-68 y AP-15 hasta Navarra.