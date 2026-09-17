El Ayuntamiento de Muel lamenta el fallecimiento de Domingo Buesa: "Venía durante largos periodos de tiempo"

Domingo Buesa, una de las grandes figuras de la cultura y la historia de Aragón, falleció el martes 17 de septiembre a los 73 años.



Historiador, escritor, académico y divulgador, deja una extensa trayectoria ligada al estudio y la defensa del patrimonio aragonés.



Nacido en Sabiñánigo en 1952, fue doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y catedrático de Historia.



Presidió durante años la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y fue académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. También dirigió el Museo Diocesano de Zaragoza y ocupó el cargo de director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón entre 1996 y 1999.

Sin embargo, lo que pocos saben es que tenía una segunda vivienda en Muel, a donde acudía "durante largos periodos de tiempo".

El Ayuntamiento de la localidad ha querido expresar sus condolencias a amigos y familiares, destacando que era un "buen conocedor del patrimonio histórico de Muel", a través de una carta enviada a este medio de comunicación.

Así reza la misiva:

El Ayuntamiento de Muel y su corporación lamentan el fallecimiento el día de ayer de Domingo Buesa Conde (1952-2026), residente ocasional en la localidad durante largos periodos y buen conocedor del patrimonio histórico de Muel.

Historiador, docente y espléndido divulgador; exdirector general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón (1996-1999), académico…, con Domingo Buesa se van unas cuantas páginas doradas de nuestro acervo.

Descanse en paz.