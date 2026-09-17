Ni Aínsa ni Alquézar, el pueblo ideal para recorrer a pie: mercadillo medieval y una fortaleza del siglo XVI

Aínsa, Alquézar, Valderrobres, Sos del Rey Católico y una larga lista de pueblos preciosos encontramos en Aragón.

Cada uno merece una escapada, pero este mes de septiembre, si te gustan los mercadillos medievales, tienes que visitar sí o sí Jaca.

El pueblo oscense es una auténtica joya con su fortaleza del siglo XVI, sus calles empedradas, sus casas medievales y su catedral de San Pedro.

Del 25 al 27 de septiembre, Jaca celebra una feria medieval y todo el pueblo se transforma en una auténtica villa de la Edad Media con pasacalles, espectáculos, recreaciones históricas y un mercadillo que combina puestos artesanales y de gastronomía.

El pueblo ya compensa visitarlo de por sí, pero con la feria el último fin de semana ya no hay excusa que valga.

Feria Medieval

Durante tres días, Jaca se transforma para viajar varios siglos atrás con una nueva edición de Jaca, Reino y Leyenda.

El casco histórico se llena de puestos, música, personajes y espectáculos que recrean el ambiente de una ciudad medieval.

Las calles se convierten así en el escenario de una celebración pensada para disfrutar en familia y conocer, al mismo tiempo, parte de la historia de la localidad.

Uno de los grandes atractivos son las recreaciones históricas, que permiten acercarse a los primeros tiempos del Reino de Aragón a través de representaciones, combates y escenas ambientadas en la época.

La programación incluye también pasacalles, actuaciones de música y teatro y diferentes espectáculos que se reparten por distintos puntos de la ciudad y de la Ciudadela.

El mercado medieval es otro de los protagonistas del fin de semana.

Los puestos se extienden por el centro histórico con productos artesanales, objetos de inspiración medieval y propuestas gastronómicas.

Entre compras y paseos, los visitantes pueden encontrarse además con músicos, malabaristas y otros personajes que contribuyen a crear ese ambiente de época.

La propuesta se completa con actividades para todas las edades, especialmente para los más pequeños, que podrán participar en juegos y disfrutar de diferentes propuestas de animación.

Jaca

Jaca tiene patrimonio de sobra para visitar la ciudad más allá de cualquier feria.

Su gran emblema es la Catedral de San Pedro, una de las joyas del románico aragonés.

En su interior se encuentra el Museo Diocesano, con una importante colección de arte medieval y algunas de las mejores pinturas románicas conservadas en España.

Otro imprescindible es la Ciudadela de Jaca, una espectacular fortificación del siglo XVI con planta pentagonal.

La ciudadela de Jaca. JackF

Recorrer sus espacios permite conocer la historia militar de la ciudad y disfrutar de uno de sus monumentos más singulares.

También merece la pena perderse por el casco histórico, donde aparecen edificios como el Ayuntamiento o la Torre del Reloj, además de iglesias y otros rincones que recuerdan el pasado medieval de Jaca.

Todo ello convierte a Jaca en una escapada cultural durante cualquier época del año. Románico, patrimonio militar e historia se mezclan en una ciudad que merece ser recorrida con calma, incluso cuando no hay feria en sus calles.