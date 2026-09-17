Abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza: repostería casera con más de 100 sabores de tartas de queso

Una nueva apertura llega al centro de Zaragoza, hablamos de las tartas de queso más virales.

Las Tartas de Julita desembarcará esta semana en la capital aragonesa con la apertura de su nuevo establecimiento en Plaza de los Sitios, 16, uno de los espacios públicos más emblemáticos y concurridos del centro de la ciudad anfitriona.

La fiesta será este sábado 19 de septiembre, a partir de las 18.00.

Tartas de queso de Las tartas de julita. E.E

La propuesta de repostería artesanal llega por primera vez a la capital aragonesa. Se trata de su establecimiento número 21 en España, lo que confirma el proceso de expansión en el que se encuentra actualmente a lo largo del territorio nacional.

Y para celebrar su llegada, la marca prepara una gran inauguración diseñada para que los visitantes puedan conocer tanto la propuesta gastronómica como el universo de la marca a través de diferentes sorpresas, regalos y elementos artísticos.

Arte, sorpresas y promociones especiales

La llegada de la firma a Zaragoza no será una apertura convencional.

Las Tartas de Julita prepara una acción especial en la que gastronomía, creatividad y experiencia de marca compartirán protagonismo.

Uno de los principales reclamos será la posibilidad de probar algunos de los sabores que ya se han convertido en reconocibles dentro de la carta, como Oreo, Cereales de Mercadona y Tostarica con Nocilla Blanca, que podrán disfrutarse desde 3,50 euros la porción.

Una promoción pensada para que el público zaragozano pueda acercarse por primera vez a algunas de las variedades más populares. Además, las 100 primeras personas que entren al establecimiento se llevarán una porción gratis.

Pero habrá más, ya que cuenta con más de un centenar de sabores que están en constante rotación, combinando recetas reconocibles, creaciones propias y ediciones limitadas que permiten renovar periódicamente la carta.

Todas las tartas se elaboran diariamente de manera artesanal, siguiendo la filosofía con la que nació el proyecto: recuperar el carácter de la repostería casera y trasladarlo a una propuesta capaz de evolucionar y conectar con los nuevos hábitos de consumo.

Además, quienes se acerquen al establecimiento durante la jornada de apertura podrán conseguir abanicos como regalo, dentro de las sorpresas preparadas por la marca para celebrar su llegada a la ciudad.

La experiencia tendrá también un componente artístico. La nueva tienda contará con una obra perteneciente a la colección Miss Laura, una colaboración que forma parte de la identidad de Las Tartas de Julita. De esta manera, la apertura de Zaragoza volverá a apostar por un concepto que va más allá de la degustación y convierte la tienda en un espacio donde conviven repostería y creatividad.