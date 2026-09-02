Ha llegado a Lidl una de las vajillas más bonitas y baratas de la temporada: 4 piezas de porcelana por solo 6,99 euros

Lidl vuelve a demostrar que no hace falta gastar mucho dinero para renovar algunos de los básicos de la casa.

Esta vez, la cadena alemana ha puesto el foco en la mesa con un juego de cuatro platos de porcelana que, por su diseño, puede parecer bastante más caro de lo que realmente es.

El precio es de solo 6,99 euros.

Se trata de una propuesta de Silvercrest, la marca propia de Lidl, pensada para quienes buscan una vajilla sencilla, bonita y práctica para el día a día.

El juego puede encontrarse tanto en versión de platos llanos como de platos hondos, con cuatro piezas en cada pack.

El diseño es probablemente lo que más llama la atención. No hay estampados llamativos ni dibujos.

Son platos de líneas limpias y un aspecto sobrio que permite utilizarlos tanto en una mesa cotidiana como en una comida algo más especial.

Juego de platos hondos de porcelana, 4 piezas. Lidl

Además, Lidl los ofrece en blanco y negro, dos colores fáciles de combinar con manteles, vasos y cubiertos de prácticamente cualquier estilo.

También existe la posibilidad de mezclar ambas tonalidades para conseguir una mesa más moderna.

Una vajilla de porcelana por menos de 7 euros

El precio es el otro gran atractivo.

El pack de cuatro platos cuesta 6,99 euros, una cantidad que permite renovar parte de la vajilla sin necesidad de hacer un desembolso importante.

Los platos llanos tienen un diámetro de 25,7 centímetros, mientras que los hondos miden 22,5 centímetros y cuentan con una capacidad útil de 600 mililitros.

Dos tamaños pensados para los usos más habituales en casa.

Juego de platos de porcelana, 4 piezas. Lidl

Y no solo importa el aspecto. Los platos son aptos para el lavavajillas y el microondas, por lo que pueden utilizarse a diario sin tener que preocuparse por lavarlos a mano o utilizar otros recipientes para calentar la comida.

La propuesta encaja especialmente bien con quienes están preparando una mudanza, necesitan reponer platos que se han ido rompiendo con el paso del tiempo o simplemente quieren dar un aire nuevo a la mesa sin comprar una vajilla completa.

Por menos de siete euros, Lidl pone así en sus tiendas una opción sencilla y elegante. Una vajilla de apariencia mucho más cara, pero a un precio muy asequible.

Y precisamente ahí está su atractivo. Porque no siempre hace falta cambiar toda la cocina para notar la diferencia.

A veces, unos cuantos platos nuevos pueden ser suficientes para estrenar mesa.