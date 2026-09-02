La gran fiesta de la paella el próximo sábado 12 de septiembre en este pueblo de unos 2.000 habitantes

¿Quién ha dicho que solo se pueda disfrutar de una buena paella en Valencia?

El pueblo de Mequinenza (Zaragoza) prepara una gran fiesta gastronómica vinculada a sus fiestas de La Santa: el Concurso de Paellas.

La cita regresará casi 20 años después de su última celebración y reunirá de nuevo a peñas, grupos de amigos y vecinos alrededor de una paella.

Será el próximo sábado 12 de septiembre, en un encuentro pensado tanto para disfrutar de la gastronomía como para recuperar el ambiente de aquella propuesta que formó parte de las fiestas de la localidad.

Las personas interesadas en participar aún pueden inscribirse.

El plazo permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre, inclusive, en el Ayuntamiento de Mequinenza, de 9.00 a 14.00.

Para apuntarse solo será necesario indicar el nombre del grupo o peña y el número de participantes.

Una paella, muchas posibilidades

El concurso no obliga a seguir una receta concreta.

Cada grupo podrá preparar su propia versión y apostar por la variedad que prefiera. Habrá espacio para paellas de pescado, mixtas, de carne, de verduras o cualquier otra elaboración que quieran llevar los participantes.

El recinto habilitado abrirá sus puertas a las 10.30. A partir de ese momento comenzará el trabajo entre fogones. Eso sí, hay una norma fundamental: el arroz tendrá que cocinarse íntegramente en el lugar del concurso.

Las paellas deberán estar terminadas a las 14.00, cuando comenzará la cata del jurado. Las elaboraciones que hayan sido preparadas previamente o fuera del recinto no podrán entrar en la valoración.

El jurado estará formado por personas de Mequinenza y miembros de la organización y tendrá dos criterios para decidir cuál es la mejor paella: sabor y presentación.

Cada apartado tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, por lo que cada elaboración podrá conseguir hasta 20 puntos.

Todo lo necesario lo pone cada grupo

Quienes quieran participar tendrán que acudir preparados. Cada grupo deberá llevar sus propios ingredientes, paella, fogón, bombona de gas homologada, utensilios y el resto de materiales necesarios para cocinar y comer.

El Ayuntamiento sí facilitará tableros y sillas para cada uno de los grupos participantes.

Además, la organización recuerda que, una vez terminada la actividad, cada peña o grupo tendrá que recoger y dejar limpio el espacio que haya utilizado, retirando los residuos, materiales y enseres.

La recuperación del Concurso de Paellas busca así recuperar una actividad con historia dentro de las fiestas de La Santa y volver a convertirla en una jornada de encuentro entre vecinos, peñas y grupos de amigos.

Después de casi dos décadas, los fogones volverán a encenderse en Mequinenza.

Y esta vez, además de disfrutar de las fiestas, habrá un reto añadido: conseguir que la paella llegue a lo más alto del podio.