El pueblo español perfecto para una escapada: con un histórico balneario de aguas termales del siglo XIX

Paracuellos de Jiloca se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos termales más singulares del interior de Aragón.

Este pequeño municipio de la comarca de Calatayud (Zaragoza), conserva la tranquilidad de los pueblos tradicionales del valle del Jiloca y alberga el balneario más antiguo de Aragón.

Se trata de un complejo termal con más de 175 años de historia que sigue atrayendo visitantes en busca de descanso y tratamientos terapéuticos.

Fue inaugurado en 1848 y es conocido por sus aguas sulfuradas, consideradas entre las más valoradas de Europa por sus propiedades terapéuticas.

Durante las primeras décadas del siglo XX fue uno de los centros termales de referencia para la burguesía española y, tras varias reformas, mantiene hoy el encanto histórico de los antiguos balnearios combinado con instalaciones modernas orientadas al bienestar y al turismo de escapada.

Balneario Paracuellos de Jiloca.

Su última gran renovación, realizada en 2022, reforzó la oferta termal y hotelera sin perder el carácter clásico del edificio original.

El complejo cuenta actualmente con una amplia zona de hidroterapia y circuitos termales que supera los 2.500 metros cuadrados, además de tratamientos de relax, belleza y recuperación física.

A ello se suma un gran parque termal de 100.000 metros cuadrados inaugurado en 2015, con jardines, lago natural, zonas deportivas y espacios pensados para el descanso al aire libre.

La cercanía con Zaragoza y la conexión mediante AVE con Madrid y Barcelona han convertido el balneario en una de las escapadas de fin de semana más populares del turismo termal aragonés.

Qué ver

Más allá del balneario, Paracuellos de Jiloca conserva varios elementos patrimoniales que refuerzan el atractivo del municipio.

Destaca la iglesia de San Miguel, de tradición mudéjar, así como los restos de una antigua fortaleza medieval y la ermita barroca de Santa María.

El entorno natural del valle del Jiloca permite además realizar rutas senderistas, recorridos en bicicleta y actividades al aire libre en un paisaje marcado por la calma y la vegetación de ribera.

La ubicación estratégica del municipio permite complementar la estancia con visitas a algunos de los principales atractivos turísticos de Aragón.

A pocos kilómetros se encuentran el Monasterio de Piedra y sus famosas cascadas, el embalse de La Tranquera o la laguna de Gallocanta, uno de los espacios naturales más importantes de Europa para la observación de aves migratorias.

Para hacer la vuelta al trabajo más llevadera, ahora que se ha terminado agosto, una escapada de relax es una idea perfecta.