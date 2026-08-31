Tamarite de Litera cierra las prefiestas por todo lo alto y ya prepara sus días grandes en honor a la Virgen del Patrocinio

Los vecinos celebran sus fiestas en honor a la Virgen del Patrocinio. Ayuntamiento de Tamarite de Litera

Tamarite de Litera ha concluido este domingo su fin de semana de ‘prefiestas’ con una gran animación durante las tres jornadas.



Las calles del municipio han acogido numerosas actividades como antesala de las fiestas mayores en honor a la Virgen del Patrocinio, que se celebrarán del jueves 3 al domingo 6 de septiembre.

El primer acto fue la imposición de la primera pañoleta a los nuevos vecinos de la localidad, los niños y niñas nacidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

Con la ilusión de sus progenitores, los más pequeños recibieron el pañuelo de cuadros rojos y negros que identifica las fiestas de la localidad.



A continuación tuvo lugar la ronda organizada por Alma Literana y la compañía de Javier Badules.

El canto de la jota, acompañado de castañuelas, guitarras y bandurrias, recorrió las principales calles del municipio, con parada en los diferentes bares.

La jornada del sábado estuvo dedicada al deporte. Por la mañana se disputó el torneo de ajedrez y, por la tarde, el torneo de pádel, que había comenzado el viernes y concluye este lunes.

A estas actividades se sumaron dos de las pruebas deportivas más emblemáticas de las fiestas de Tamarite: la carrera ciclista y la carrera pedestre.

La carrera ciclista es la prueba de estas características más antigua de Aragón y contó con la participación de más de 50 ciclistas en diferentes categorías.

Por su parte, la carrera pedestre volvió a ser uno de los actos imprescindibles de las fiestas. Los más pequeños hicieron sus primeros pinitos en esta disciplina, mientras que los participantes de la categoría adulta completaron 30 vueltas al circuito, en una competición marcada por la rivalidad y las diferentes primas en juego.

Los vecinos de Tamarite en una de las carreras populares. Ayuntamiento de Tamarite de Litera

Los actos preliminares concluyeron este domingo con un recorrido de caza en el campo de tiro por la mañana y, por la tarde, con el tradicional homenaje a la Tercera Edad en el pabellón municipal, donde no faltaron los bailes y las risas.

Tras este intenso fin de semana repleto de actividades, Tamarite de Litera ya cuenta los días para que el próximo jueves comiencen sus fiestas mayores.

Tras el pregón realizado por Interpeñas, los representantes, charangas, cabezudos, festejos taurinos, grupos musicales y carrozas serán los protagonistas.

PROGRAMA DE FIESTAS