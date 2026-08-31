El mercadillo ideal para visitar el domingo 6 de septiembre: gastronomía, música en directo y unos 20 puestos de artesanía

Hay domingos que piden sofá. Y hay otros que merecen una vuelta por Zaragoza, algo de música, un vermut y alguna compra inesperada.

Para quienes se queden con la segunda opción, el próximo 6 de septiembre hay una cita marcada en el calendario: regresa el Mercadillo del Náutico.

La mañana comenzará a las 11.00 y se alargará hasta las 15.00 en las terrazas del Náutico, en el paseo Echegaray y Caballero, a orillas del Ebro.

Cuatro horas para curiosear entre puestos, descubrir pequeños proyectos y aprovechar uno de esos planes que todavía conservan cierto aire veraniego aunque septiembre ya haya llegado.

El mercadillo reúne propuestas muy diferentes.

Habrá moda vintage, ropa, joyería, complementos, decoración, cosmética y artesanía, con un total de 19 marcas y proyectos.

Entre ellos figuran Zarrio Cerámica, Vivita, Rosita de Munt, Proko Complementos, Aromas de la Sierra de Albarracín o Ggardens Vintage.

La gracia está precisamente en la mezcla. Un puesto puede llamar la atención por una pieza de cerámica y el siguiente por una prenda vintage, unos pendientes o algún producto artesanal.

Es el tipo de mercadillo en el que uno puede ir simplemente a mirar y acabar encontrando algo que no esperaba.

Eso sí, el plan continúa después de las compras.

Si hay algo que diferencia esta cita de un mercadillo al uso es que la mañana está pensada también para quedarse un rato.

Habrá música en directo de la mano de DJ Benez, además de vermut y terraza. Todo ello con el Ebro como telón de fondo y en un ambiente pensado para pasear sin demasiadas prisas.

La entrada será gratuita y, además, el espacio es 'dog friendly'; vamos, que puedes acudir con tu perrete y convertir la visita en un paseo de domingo en toda regla.

La propuesta llega, además, justo cuando Zaragoza empieza a cambiar el ritmo. Agosto se despide y la ciudad recupera poco a poco sus horarios habituales. Por eso, el mercadillo se presenta como una pequeña excusa para no dar por terminado el verano de golpe.

La cita será el domingo 6 de septiembre, de 11.00 a 15.00, en las terrazas del Náutico de Zaragoza.

Un plan sencillo, gratuito y sin demasiadas complicaciones para disfrutar de la mañana y, de paso, descubrir alguna marca local que hasta entonces no estaba en el radar.

El mercadillo del Náutico, llega además este primer fin de semana de septiembre y calienta motores para otros mercadillos de la ciudad.

Aparte del mercadillo alimentario en la plaza del Pilar, regresa el mercadillo de Las Armas. El próximo 20 de septiembre el barrio de San Pablo volverá a acoger puestos artesanales y actividades para los más pequeños.

Llega septiembre y la rutina, pero también se pone en marcha la agenda cultural de la ciudad.