Avanza celebra 140 años con una campaña cargada de humor y de las curiosas "leyes" del autobús

La compañía ha querido conectar con la memoria colectiva de los usuarios a través de las situaciones más habituales de los trayectos.

Bajo el título ‘La Ley universal del Bus’, la nueva campaña publicitaria de Avanza, concesionaria del servicio de bus urbano de Zaragoza, rinde homenaje a la experiencia cotidiana de viajar en autobús.

A través del humor, la emoción y la cercanía, busca conectar con la memoria colectiva de los pasajeros, recordando que, aunque la tecnología y la movilidad han cambiado, hay situaciones universales que siguen ocurriendo en cada trayecto y forman parte del día a día en el autobús.

El concepto creativo juega con la idea de que hay leyes no escritas que siempre se cumplen, generación tras generación: si corres para coger el bus, tu semáforo se pondrá en rojo; si preguntas “¿baja en la próxima?”, la otra persona también se baja; si decides sentarte en la parada, el bus aparecerá en ese instante...

Estas situaciones forman parte de la identidad del transporte público y de la vida en la ciudad, creando una conexión emocional con los pasajeros e inspirando la campaña.

Las distintas creatividades que incluye estarán presentes a lo largo de este mes de septiembre en prensa, medios digitales, radio y mupis distribuidos por toda la ciudad.

Avanza crea la campaña bajo el título ‘La Ley universal del Bus’ Avanza

Celebrar el aniversario de Avanza poniendo en valor su vínculo con Zaragoza: “Una historia que nos une”

Firmada por la agencia Sin Palabras Creativos, la campaña pretende reforzar la identidad de Avanza como parte esencial de Zaragoza, destacando su historia, su compromiso con la movilidad sostenible y su papel en la vida de generaciones de zaragozanos.

‘La Ley universal del Bus’ visibiliza la evolución del transporte público, mostrando los avances tecnológicos y los cambios en la movilidad sin perder la esencia del servicio cercano y humano que define a la compañía.