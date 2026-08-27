Llega a Lidl la vajilla más bonita y elegante de la temporada: 18 piezas de porcelana por 28,99 euros

Renovar la vajilla de casa no tiene por qué convertirse en un gran gasto.

Lidl ha puesto a la venta una vajilla de porcelana de 18 piezas de su marca SILVERCREST por 28,99 euros, una opción pensada para quienes buscan completar la mesa para seis personas sin superar la barrera de los 30 euros.

El juego está compuesto por seis platos llanos, seis platos hondos y seis platos de postre.

De esta forma, permite disponer de un servicio completo para seis comensales, ya sea para el día a día o para contar con una segunda vajilla cuando llegan invitados a casa.

Uno de sus principales atractivos es precisamente su relación entre el número de piezas y el precio. Un total de 18 (6x platos llanos, 6x platos hondos, 6x platos de postre) por 28, 99 euros.

Vajilla porcelana de 18 piezas. Lidl

Si se divide el coste total entre los seis servicios, cada uno sale por menos de cinco euros.

Una alternativa económica para quienes se acaban de independizar, necesitan sustituir una vajilla antigua o simplemente quieren renovar la mesa con un diseño sencillo.

Diseño sencillo

La vajilla de Lidl está fabricada en porcelana de alta calidad, según información facilitada por la propia compañía.

Presenta un acabado en blanco mate y un diseño minimalista que facilita su combinación con diferentes estilos de mantelería, cubiertos o decoración.

Vajilla porcelana de 18 piezas. Lidl

Las medidas también están pensadas para cubrir las necesidades habituales de una comida.

Los platos llanos tienen un diámetro aproximado de 25,7 centímetros, los platos hondos alcanzan los 22,5 centímetros y los de postre miden unos 20,3 centímetros.

Además, los platos hondos cuentan con una capacidad útil aproximada de 0,55 litros.

Pero más allá de la estética, la funcionalidad es otro de los puntos fuertes del producto.

Las 18 piezas son aptas para lavavajillas y microondas, dos características especialmente importantes en una vajilla destinada al uso cotidiano.

Opción económica

Lidl mantiene actualmente esta vajilla dentro de su catálogo online por 28,99 euros, aunque, como ocurre con otros productos de la cadena, la disponibilidad puede variar en función del stock.

En el momento de consultar la ficha, el producto cuenta con una valoración de 3,4 sobre 5 estrellas, basada en siete opiniones de compradores.

Su precio, el número de piezas y la posibilidad de utilizarla tanto en el lavavajillas como en el microondas convierten esta propuesta de SILVERCREST en una alternativa interesante para quienes buscan una vajilla completa y funcional sin realizar una gran inversión