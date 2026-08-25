Vendido por 1,5 millones de euros un impresionante palacio del s.XVI en el Pirineo: se convertirá en 4 pisos de lujo

Reental, fintech líder mundial en inversión de proyectos inmobiliarios tokenizados, ha adquirido Casa Anglada, un palacio de estilo medieval situado en el Pirineo aragonés, por 1,5 millones de euros.

La compañía prevé invertir otros 1,5 millones de euros en el inmueble para transformarlo en cuatro apartamentos de lujo que posteriormente se ofrecerán en su plataforma, de modo que inversores de todo el mundo puedan participar en el proyecto.

Casa Anglada es una vivienda palaciega del siglo XVI ubicada en el casco histórico de Benasque, en pleno Valle de Benasque, una de las zonas pirenaicas más exclusivas y con mayor proyección turístico-residencial del norte de España.

Recibidor y patio Luxury Estate

El proyecto se desarrolla en un entorno marcado por la escasez estructural de producto singular y de alto valor patrimonial. A ello se suma el aumento de la demanda de segunda residencia premium en el Pirineo aragonés.

La demanda procede tanto de compradores nacionales como de inversores internacionales, atraídos por la combinación de esquí en Cerler y las posibilidades que ofrecen la montaña y la naturaleza durante los meses de verano.

Este escenario permite que las viviendas mantengan demanda prácticamente durante todo el año, sin una diferenciación tan marcada entre temporada alta y baja.

La previsión es que los trabajos concluyan en un plazo estimado de 12 meses. Una vez finalizado el proyecto, Casa Anglada contará con cuatro apartamentos de lujo.

La actuación mantendrá el carácter arquitectónico protegido de la vivienda palaciega del siglo XVI, al tiempo que adaptará el inmueble a los actuales estándares de habitabilidad y confort del mercado residencial de montaña de Benasque.

La estimación de rentabilidad para los inversores es de un 15% para los inversores más fieles de Reental, y de entre un 11% y un 12% para el resto de los inversores.

"Esta inversión supone una apuesta por Aragón, por Huesca, y por Benasque en particular. Siento un gran cariño por este territorio, donde jugué en mis años como profesional del baloncesto. Pero es que, además, Benasque se ha consolidado como uno de los mercados de montaña más sólidos de España impulsados por la doble temporada, esquí en invierno, y montaña y naturaleza en verano. Una oportunidad que no podíamos perder", señala Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental.

Así era Casa Anglada

Casa Anglada se extiende a lo largo de 879 metros cuadrados, repartidos en tres plantas de casi 300 metros cuadrados cada una.

Como principales elementos destacan la piedra y la madera, los grandes protagonistas de una construcción que conserva el carácter y la esencia de las antiguas casas fortificadas del Pirineo.

El acceso conduce a un amplio recibidor en la planta baja, donde los suelos de piedra reciben al visitante y marcan desde el primer momento la personalidad de la vivienda. Desde aquí se conecta con el resto de las estancias.

La planta principal concentra buena parte de los espacios más representativos de la casa. Aquí se encuentra un gran salón vestido con tapices y mobiliario de época, además de una cocina, cuatro habitaciones y dos baños.

En la última planta se distribuyen dos apartamentos independientes. Uno de ellos está completamente reformado, mientras que el segundo se encuentra preparado para ser personalizado y adaptado a las necesidades de su futuro uso.

Interior de uno de los pisos reformados Luxury Estate

Y es precisamente su arquitectura la que convierte a Casa Anglada en una propiedad singular. Los arcos, los suelos históricos y la combinación de piedra y madera mantienen vivo el carácter original de este antiguo palacio.

Ahora, la nueva distribución quedará en manos de Reental, que dará una segunda vida a Casa Anglada y transformará este hermoso palacio en cuatro lujosos pisos.