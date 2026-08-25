Llega a Lidl la cómoda más barata de la temporada: cuesta 49.99 euros y cuenta con un estante espacioso

Encontrar un mueble que sea práctico, bonito y, además, tenga una buena capacidad de almacenaje por menos de 50 euros no es tarea fácil.

Por eso, cuando aparece una opción que reúne todas estas características, merece la pena aprovecharla. Especialmente si buscas ganar espacio y añadir un extra de orden en casa.

Hablamos de la cómoda de la marca Livarno que puedes encontrar en Lidl. Un diseño elegante, moderno y espacioso que, además, destaca por su precio, estando disponible por 49,99 euros.

Cómoda Livarno Lidl.

Así es la cómoda

Como podemos ver en la imagen anterior, Lidl apuesta con esta cómoda por un diseño sencillo y actual, en gris cachemira y con patas negras. Una combinación neutra que facilita su integración tanto en dormitorios como en otras estancias del hogar.

Su principal atractivo está en el espacio que ofrece sin resultar un mueble voluminoso. Sus 75,6 centímetros de ancho, 75 de alto y 33 de profundidad permiten disponer de sitio para guardar ropa, mantas, sábanas o pequeños objetos, con un límite de 5 kilos en el estante.

El interior se organiza mediante dos puertas que dan acceso a un compartimento amplio y a un estante regulable en altura, lo que permite adaptar la distribución según las necesidades.

A ello se suma la superficie de la propia cómoda, capaz de soportar hasta 16 kilos y pensada también para colocar elementos decorativos, como fotografías o pequeños objetos.

En el apartado práctico, el acabado de resina de melamina aporta resistencia frente a los arañazos y facilita la limpieza, dos características especialmente interesantes para un mueble de uso cotidiano.

Con un peso de 18,4 kilos, Lidl plantea así una cómoda funcional que busca ganar capacidad de almacenaje sin sobrecargar visualmente la estancia.

Cómoda de dos puertas y un estante. Canva

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Reseñas

El éxito del producto resuena en su caja de comentarios, siendo un producto recomendado por nada menos que el 81% de antiguos compradores. En total, este mueble cuenta con una valoración media de 4.2 sobre 5 puntos.

"De buena calidad, no es voluminoso, muy práctico, muy bonito y no demasiado caro", afirma uno de los antiguos clientes, mientras otro señala "muy buena calidad, fácil de montar".

En definitiva, esta cómoda de Lidl reúne diseño, capacidad de almacenaje y funcionalidad en un mueble compacto por menos de 50 euros. Sin lugar a dudas, una opción interesante para quienes buscan mantener el orden en casa sin renunciar a un toque moderno ni hacer un gran desembolso.