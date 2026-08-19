El pequeño pueblo en el que Chenoa dará su próximo concierto: 9.000 habitantes y a media hora de Zaragoza

La cantante y presentadora será una de las encargadas de amenizar el evento. Cedida

Las fiestas de los pueblos siempre nos sorprenden de alguna manera.

En esta ocasión es Zuera la que nos deja con la boca abierta al traer a Chenoa el próximo 29 de agosto.

Pero las fiestas de San Licer empiezan mucho antes. Entre el 21 y el 30 de agosto, hay una programación llena de actividades para todos los públicos, festejos taurinos y música.

Destacando especialmente el concierto gratuito de Chenoa.

La cantante, que se dio a conocer tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo, será una de las grandes protagonistas del fin de semana festivo. Su actuación comenzará a las 23.30 en el campo de fútbol de tierra, donde se espera reunir a público de distintas generaciones para disfrutar de algunos de sus temas más conocidos.

Holiii. Qué tal va el lunes? Os traigo un planazo para el 29 de agosto, en #Zuera #Zaragoza concierto a las 23:30h. Quién se apunta? 🎤🎸🙌🙌 Terminad bien el dias amores! ❤️😘😘😘@AliasManagement pic.twitter.com/teVQV309P3 — Chenoa (@Chenoa) August 3, 2026

Pero la noche del sábado no se quedará únicamente en Chenoa. Antes de su actuación, La Banda Sabinera ofrecerá un espectáculo dedicado a las canciones de Joaquín Sabina. La jornada terminará con una nueva sesión de Zuera Party, prolongando la fiesta hasta la madrugada.

Sin embargo, las celebraciones comienzan mucho antes, con las 'prefiestas' del 21 al 23 de agosto.

El viernes se vivirá Zuera Sabor, una propuesta gastronómica dedicada al tomate, además de la tradicional jota de ronda a las futuras Jóvenes de San Licer.

El sábado habrá Concurso Provincial de Tomates de Hortelano, fiesta del agua y la presentación de las Jóvenes de San Licer 2026. Y el domingo completará el programa el campeonato comarcal de petanca y el concurso de guiñote.

Programa de fiestas

El 25 de agosto, la Plaza de España acogerá a las 12.00 el chupinazo y el pregón, que este año correrá a cargo de la Peña San Licer. Será el punto de partida oficial de unas fiestas que durante seis días llenarán las calles de Zuera de actividad.

La programación incluye algunos de los actos más tradicionales, como la cabalgata y el concurso de carrozas, pasacalles, cabezudos, gigantes, la procesión en honor a San Licer y la misa baturra.

La música tendrá un papel destacado durante toda la semana. Entre las actuaciones previstas figuran un homenaje a Mecano, un tributo a Queen, Mariachi Imperial, Mar Cuarteto Jazz Hispano, B Vocal y diferentes orquestas y grupos locales.

Los festejos taurinos serán otro de los ejes del programa, con tres jornadas del IX Desafío de Encierros Villa de Zuera, además de un especial de la ganadería Arriazu, concurso de anillas, roscaderos y Gran Prix.

Y Chenoa casi al final de las fiestas, el 29 de agosto, después llegará el segundo gran concierto del fin de semana. El 30 de agosto, Mojinos Escozíos pondrán el broche musical a las fiestas en el Pabellón Multiusos, después de los fuegos artificiales.