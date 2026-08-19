Carlos, veterinario: "Los gatos grises son menos impulsivos, tranquilos y tímidos; prefieren guardar distancia con extraños"

Es sabido por todos que los gatos son, probablemente, una de las mascotas más enigmáticas que existen.

Son auténticos expertos a la hora de ocultar sus emociones y, sobre todo, de hacer impredecible su comportamiento.

No obstante, el color de su pelaje podría darnos algunas pistas a la hora de interpretar cómo se comportan.

Al menos, así lo entiende el veterinario y especialista Carlos Gutiérrez, encontrando ciertos rasgos característicos que comparten los gatos de color gris.

"Los gatos grises en general tienen una serie de características concretas en su comportamiento", afirma en su canal de Youtube @MascotasyFamiliasFelices.

Según explica, se trata de animales menos impulsivos y más tranquilos, determinando que "no les gusta tanto explorar, prefieren estar tumbados".

También suelen mostrarse algo más reservados, especialmente cuando entran desconocidos en su zona de confort. "Son un poquito más tímidos. Con sus dueños se llevan muy bien, pero con las personas que entran en casa prefieren tomar un poco de distancia y, si ven que la situación se controla y está bien, ya se acercan", explica el profesional.

Esa prudencia también se refleja en su manera de enfrentarse a lo que ocurre a su alrededor.

"Son gatos muy analíticos, observan todo muy bien y, una vez tienen analizada la situación, actúan", afirma.

Un gato gris de pelo largo descansando junto a su dueña. istock

Gatos grises atigrados

Además, el veterinario también destaca algunas diferencias entre los gatos grises y los grises 'atigrados', uno de los pelajes más comunes en los hogares españoles y muy asociado, también, a las colonias felinas callejeras.

"Estos gatos tienen una 'gatunalidad' bastante activa y exploradora", explica, en contraste con sus hermanos de pelaje gris uniforme.

Asimismo, el especialista señala que son felinos con "un espíritu un poco más curioso e investigador para, por ejemplo, procurarse su comida".

En cuanto a la relación con su familia, también presentan un carácter especialmente cercano. "Son gatos muy afectuosos, incluso un poquito demasiado habladores", afirma.

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Estos datos proceden, en su mayoría, de estudios y encuestas realizadas a los propios dueños de este tipo de gatos. No obstante, el experto recuerda que, aunque puedan existir ciertos rasgos asociados al color del pelaje, la personalidad de cada animal depende principalmente de su crianza y de sus experiencias previas.