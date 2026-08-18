Conchita, abuela cocinera: "Para abrir los mejillones no hay que cocerlos, solo se necesita un chorrito de vino blanco"
Este producto de mar es rico en proteína y hierro.
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Ahora en verano sienta fenomenal un 'pescaito' en una terraza mirando al mar.
Disfrutar de unos calamares, chipirones, mejillones o berberechos con el bañador y el pareo puesto, es uno de los pequeños placeres de la vida.
No obstante, no todos estamos de vacaciones en la playa, pero no por ello tenemos que renunciar al producto de mar.
Nuestra abuela cocinera de confianza, Conchita, de Maximiliana, tiene una receta de mejillones increíble.
La Community Manager más mayor del mundo, sube a las redes sociales recetas de cocina de lo más variado, y esta de mejillones es fácil y rápida.
Mejillones
"Mejillones de Galicia tienen muchas proteínas y más hierro que la carne; vamos a hacer unos mejillones a la marinera", comienza explicando la cocinera.
Ciertamente, los mejillones son auténticos tesoros nutricionales del mar que ofrecen grandes beneficios para la salud de todo el cuerpo.
Este marisco destaca por ser una fuente excelente de proteínas de alta calidad, esenciales para mantener los músculos fuertes y reparar los tejidos dañados.
Lo mejor de todo es que aportan estos nutrientes con un contenido muy bajo en grasas y calorías, lo que los convierte en un aliado perfecto para quienes buscan alimentarse bien sin descuidar su peso.
En segundo lugar, son un alimento extraordinario para proteger el sistema cardiovascular gracias a su alto contenido de ácidos grasos omega-3.
Estas grasas saludables ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y los triglicéridos en la sangre, mejorando la circulación general.
Consumirlos de forma regular contribuye de manera directa a disminuir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón y problemas de presión arterial alta.
Otro de sus mayores superpoderes es su capacidad para combatir el cansancio y prevenir la anemia.
Los mejillones están repletos de hierro y vitamina B12, dos nutrientes fundamentales para la producción de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso.
Receta paso a paso
Preparar los mejillones como Conchita es un acierto total y aunque estemos en medio de la ciudad, el plato nos puede transportar a una playa paradisíaca.
La aragonesa se lanza con una receta gallega: "Es un plato delicioso; ellos lo harán mucho mejor, pero yo he hecho lo que he podido", comenta Conchita.
Ingredientes
- 1 kg de mejillones limpios
- 2 hojas de laurel
- 1 cebollita pequeña
- 1 pimiento verde
- 2 ajos
- 1 cucharadita pequeña de pimentón
- Vino blanco
- Tomate frito
- Aceite de oliva
Paso 1
Limpiar los mejillones: Quita las “suciedades” y corta los pelillos con tijera (no los arranques)
Paso 2
Abrir los mejillones: Pon una cazuela al fuego, añade los mejillones, un chorrito de vino blanco y las hojas de laurel. Tapa y deja que se abran solos (3–4 minutos).
Paso 3
Reservar: Cuando estén abiertos, apaga el fuego, sácalos. Reserva el caldo.
Paso 4
Preparar el sofrito: En una sartén, pon un chorrico de aceite de oliva. Añade los ajos picados, la cebolla y el pimiento verde. Cocina con paciencia hasta que esté todo bien 'pochadico'.
Paso 5
Añadir el pimentón: Incorpora una cucharadita pequeña de pimentón, remueve rápido para que no se queme.
Paso 6
Hacer la salsa: Añade tomate frito, un poco del caldo de los mejillones y un chorrito de vino blanco. Deja que empiece a hervir.
Paso 7
Mete los mejillones en la salsa, tapa y deja cocer 1–2 minutos.