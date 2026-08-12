La feria gastronómica ideal para visitar a partir del 28 de agosto: productos artesanos, talleres, catas, food trucks y música

Sabemos que es pronto para decir que se acaba el verano pero, por desgracia y como advierte el refranero español, 'todo lo bueno tiene un final'.

No obstante, nada mejor que despedirse mezclando tres de los ingredientes más importantes para un planazo. Música en directo, gastronomía y un entorno idílico.

Durante el último fin de semana de agosto, del 28 al 30, tendrá lugar la tercera edición del SabiÑam Fest, un festival que se celebrará en Sabiñánigo (Huesca) y que pondrá la gastronomía en el centro de todo con actividades y puestos repartidos entre Pirenarium, el paseo Julio Gavín y la calle Joaquín Costa (en el barrio de Puente Sardas).

Durante el festival habrá un mercado en el que poder probar productos locales y artesanos, además del atractivo y la variedad que ya prestan de por sí las food trucks, con propuestas para todos los gustos.

La idea es que los curiosos que decidan visitar Sabiñánigo estos días puedan descubrir la riqueza gastronómica del Alto Aragón a través de productos de proximidad y elaboraciones de diferentes estilos.

Entre las propuestas habrá cervezas artesanas, quesos, mermeladas y salazones. También habrá espacio para productos relacionados con la caza, las hamburguesas y otras especialidades de la zona.

Zonas del Festival. igastroaragon

Talleres, catas, cocina en directo y música

Asimismo, más allá de sentarse a comer, el programa incluye actividades relacionadas con la gastronomía como talleres y catas en los que aprender, degustar productos y conocer de cerca cómo se elaboran.

Los asistentes podrán probar, aprender y participar en diferentes propuestas relacionadas con la cocina.

Por ejemplo, el viernes 28 de agosto se celebrarán talleres para crear tu propio delantal, hacer postres sin gluten, otro sobre vocabulario gastronómico, así como dos catas, una sobre aperitivos italianos y Aperol spritz y otra sobre cerveza Dutchworx.

Mientras, el sábado 29 también tendrá lugar talleres para crear un centro de mesa así como diversas catas entre las que destacan una de sushi, cerveza tensina y mermelada.

También habrá showcookings y demostraciones culinarias en directo. En ellos, los visitantes podrán descubrir nuevas formas de preparar y combinar algunos de los productos protagonistas del festival.

Imagen de un taller y food trucks. SabiÑam Fest (redes sociales)

Asimismo, cabe destacar que la zona de mercado y los food trucks tendrá especial actividad durante las tardes del viernes y el sábado, siendo uno de los puntos de encuentro en los que se prevé una mayor actividad.

La programación gastronómica se completará con música en directo, sesiones de DJ y diferentes actividades pensadas para públicos de todas las edades. El viernes, la programación arrancará de la mano de DJ Dseik y DJ Alex Tena, encargados de poner ritmo a la primera jornada. El sábado tomará el relevo DJ Rialto, cogiendo su relevo el concierto gratuito de la banda aragonesa Narel, que actuará a las 20.30 horas en Pirenarium.

La jornada continuará con la sesión de DJ KPD, que pondrá el broche musical al sábado.

En lo que respecta al domingo, el festival concluirá con actividades infantiles en el Parque Municipal y un vermú musical en el Bar Tebarray de la mano de DJ Dani Tella.

Así, el SabiÑam Fest plantea una despedida de agosto en la que la gastronomía no será un simple acompañamiento, sino uno de los grandes motivos para acercarse hasta esta bonita zona del Pirineo y, por qué no, establecerlo como sede principal para desplazarse a otros puntos encantadores como Jaca, Panticosa o Biescas.