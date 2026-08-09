El mítico restaurante donde paran a comer Jorge Lorenzo o Antonio Resines: un edificio histórico próximo a la A-2

Montaje de Jorge Lorenzo y Antonio Resines con el restaurante de fondo. Canva.

Como suele decir el refrán, "cuando el río suena, agua lleva". Y, llevado al terreno gastronómico, si un restaurante lleva años entre los grandes referentes de Zaragoza y, además, se ha convertido en punto de encuentro de numerosos famosos, será por algo.

Entre los establecimientos emblemáticos que aparecen al paso de la A-2, a la altura de Zaragoza, destacan nombres como Rausan, Casa Royo o El Cachirulo.

Este último se ha consolidado como uno de los escenarios habituales para reuniones familiares, comidas de empresa y todo tipo de celebraciones.

Sin lugar a dudas, uno de sus grandes atractivos es su ubicación. El restaurante está situado en la N-232, en el kilómetro 1,5 de la carretera de Logroño, a solo unos 15 minutos del centro de Zaragoza.

De hecho, salta a la vista ya que se trata de un gran edificio con estilo arquitectónico aragonés, construido en el 1966 y con 4 plantas.

A lo largo de los años, por sus mesas también han pasado rostros tan conocidos como Antonio Resines, Marc Gasol o Jorge Lorenzo, reforzando su condición de uno de los restaurantes de referencia de la capital aragonesa.

El Cachirulo, una parada habitual entre los famosos

Su buen hacer se ha ganado la visita de algunos de los deportistas más destacados de España.

Entre ellos figuran el expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo, y el exjugador de baloncesto Marc Gasol, ganador de un anillo de la NBA y doble campeón del mundo con la selección española.

Visita de Jorge Lorenzo y Víctor Cubeles a El Cachirulo. Instagram @elcachirulorestaurante

Lorenzo visitó el establecimiento a principios de abril durante un viaje profesional por Aragón junto a Patatas Gómez y el joven piloto aragonés Víctor Cubeles, del que es mánager deportivo.

"Hoy hemos tenido el placer de recibir en el restaurante a Jorge Lorenzo, 2 veces campeón del mundo en 250cc y 3 veces en MotoGP y Víctor Cubeles, joven promesa del motociclismo, piloto de la European Talent Cup y actual campeón de España. Un placer contar con esta visita", escribían en una publicación de Instagram.

Su paso por la capital aragonesa también incluyó una visita al Circuito Internacional de Zuera, a la exposición Motorsport de Mobility City y a la fábrica de Patatas Gómez, situada en Mercazaragoza.

Por otro lado, otro de los nombres ilustres que ha pasado por El Cachirulo es Marc Gasol.

El actual presidente del Bàsquet Girona vino con motivo de las finales de la Euroliga femenina. Las cuales se disputaron en el Príncipe Felipe.

Antes de los encuentros, el exinternacional español eligió El Cachirulo para comer. Una visita que no pasó desapercibida en el establecimiento: "Hoy hemos tenido el placer de recibir a Marc Gasol, campeón de la NBA y del mundo con la selección española. Un placer contar con su visita. Gracias por acompañarnos", comentan.

Otro de los rostros conocidos que se dejó pasar en abril por el restaurante fue el actor Antonio Resines, pasando por la capital aragonesa con motivo de un viaje a Calanda para protagonizar la Rompida de la Hora el Viernes Santo.

Montaje de Antonio Resines y Marc Gasol en El Cachirulo. Instagram @elcachirulorestaurante

Cocina aragonesa y grandes eventos

Pero si por algo ha conseguido mantenerse como uno de los grandes referentes de la gastronomía zaragozana no es solo por las personalidades que han pasado por sus mesas.

Su cocina, profundamente ligada a la tradición aragonesa, convive con una propuesta que incorpora productos de mercado y recetas pensadas para todos los gustos.

En su carta tienen un papel protagonista los clásicos de la tierra, con especial protagonismo para el ternasco de Aragón.

A ellos se suman carnes y pescados a la brasa, asados, arroces, fideuás, platos de cuchara y una amplia selección de entrantes para compartir.

Para quienes prefieren una experiencia cerrada, el restaurante también ofrece distintos menús degustación.

Su trayectoria ha llevado a Guía Repsol a incluirlo entre sus restaurantes recomendados de 2026, poniendo en valor tanto la calidad de su cocina como el servicio, su cuidada bodega y el singular edificio en el que se encuentra.

El Cachirulo edificio. Bodas.net

Más allá de la restauración, se ha consolidado como uno de los espacios para eventos más importantes de Zaragoza. Sus salones y terrazas acogen desde bodas y celebraciones familiares hasta encuentros de empresa y grandes recepciones, con capacidad para reunir a cerca de 1.000 comensales en el total de sus instalaciones.