Se va de Jysk la cómoda con 3 cajones más barata y elegante al 31% de descuento: "Hasta que se acabe el stock"

Ya lo dicen, comprar barato es un arte. Por eso, aprovechar las ofertas de las grandes cadenas es una de las mejores formas de renovar el hogar sin que el presupuesto se dispare, especialmente cuando un pequeño cambio puede suponer una inversión de varios cientos de euros.

En este sentido, destaca una de las cómodas más populares de Jysk. El mueble cuelga el cartel de "hasta que se acabe el stock" tras recibir una segunda rebaja en apenas unas semanas.

Si durante el último mes ha costado 65 euros, ahora puede conseguirse por solo 45 euros, lo que supone una rebaja del 31%.

Sin duda, una de las grandes gangas del verano.

Cómoda Tapdrup. Jysk.

Así es la cómoda

Esta cómoda, de nombre Tapdrup, apuesta por un diseño sencillo y elegante que encaja especialmente bien en todo tipo de hogares, sobre todo en aquellos de estilo moderno con más muebles en tonalidad clara.

Disponible únicamente en color blanco, aporta luminosidad a la estancia y cuenta con tres amplios cajones que ocupan todo el ancho del mueble, ofreciendo una gran capacidad de almacenamiento para mantener el orden.

Además, incorpora un sistema de freno en los cajones, un detalle que mejora la experiencia de uso al proporcionar un cierre más suave y cómodo en el día a día.

En cuanto a su tamaño, el modelo más económico mide 71 centímetros de alto, 69 de ancho y 35 de fondo, unas dimensiones que permiten colocarlo fácilmente en dormitorios, recibidores o cualquier espacio reducido.

Quienes necesiten más capacidad también pueden optar por dos versiones de 108 centímetros de ancho, disponibles por un suplemento de 35 o 50 euros, según la altura.

Así es la cómoda. Jysk.

En lo que a su estructura se refiere, está fabricada con tableros de fibra de alta densidad, aglomerado, acero y piezas de plástico ABS y polipropileno.

Viene con instrucciones y puede ser montada fácilmente por una sola persona. Eso sí, a la hora de transportarla por las diferentes estancias de la casa harán falta dos personas.

Una vez montada, la cómoda alcanza un peso de 21 kilos

Por otro lado, en lo que a la aceptación del público respecta, la cómoda no ha pasado desapercibida ante los ojos de los usuarios, contando con más de 160 reseñas de clientes en una valoración media de 3.2 sobre 5.

"Hasta que se acabe el stock"

Con este mensaje anuncia la cadena danesa el mueble. Quienes estén interesados en hacerse con él deben tener en cuenta que, por ahora, solo puede adquirirse a través del servicio Click & Collect.

Actualmente, esta opción está disponible en más de 80 tiendas de Jysk. Como su propio nombre indica, permite reservar el producto con un simple clic y recogerlo posteriormente en la tienda seleccionada, una vez que el establecimiento confirme la disponibilidad. Este proceso suele completarse en un plazo aproximado de 30 minutos.

Por el momento, el mueble no está disponible para su compra online, aunque sí permanece expuesto en un total de 23 tiendas.

En cuanto a las devoluciones, la compañía cuenta con una política que permite devolver los productos sin límite de tiempo.

Pincha aquí si quieres ir a la página web del producto.