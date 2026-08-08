La feria gastronómica ideal para visitar a partir del 22 de agosto: 40 productores de quesos, setas, trufas y hasta licores

Imagen de uno de los puestos de gastronomía en una feria de Canfranc. Imagen mejorada en calidad con IA y del Ayto. Canfrac.

Si agosto es uno de los meses más esperados del año no es solo porque sea el favorito para irse de vacaciones.

También es la época en la que los pueblos se llenan de vida con sus fiestas patronales, mercados medievales y ferias gastronómicas que convierten cualquier escapada en un plan irresistible.

Y si a eso le sumas el encanto de un pueblo del Pirineo, con sus calles empedradas, cobijado por montañas, y una feria repleta de productos locales, la combinación es difícil de superar.

Eso es precisamente lo que ocurrirá el fin de semana del 22 y 23 de agosto en Canfranc, uno de los municipios más bonitos de Huesca, que volverá a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la buena gastronomía.

Bajo el nombre de "Feria Gastronómica Transfronteriza de Canfranc Estación", este evento reunirá a productores de ambos lados del Pirineo para poner en valor la riqueza culinaria de la cordillera, acercando al público una amplia representación de los sabores tanto de España como de Francia.

De hecho, la feria nace con el objetivo de impulsar la cooperación transfronteriza, promocionar el producto local y reivindicar la cultura gastronómica del Pirineo a través de una cita que se celebra año tras año.

¿Qué se podrá encontrar?

Como señalan desde el portal 'Gastronomía Aragonesa', impulsado por el Gobierno de Aragón, la feria contará con un total de 40 productores procedentes de Francia, Aragón, Asturias, Cataluña y La Rioja

Los visitantes podrán recorrer los distintos expositores y descubrir una amplia selección de productos, desde quesos, trufas, setas y patés hasta crepes, chocolates, almendras, repostería artesanal o licores.

En definitiva, será una auténtica fiesta para quienes disfrutan de la gastronomía y apuestan por el producto de proximidad.

Además, la programación incluirá una nueva edición del concurso de tapas de Canfranc, en el que participará una decena de establecimientos del municipio.

En lo que al horario respecta, la feria dará el pistoletazo de salida el mismo 22 de agosto a las 10:30 horas de la mañana, dándose por finalizada el día siguiente a las 20:00 horas de la tarde. La ubicación será justo enfrente de la mítica Estación de Canfranc.

Punto exacto donde se celebrará la feria. Justo enfrente de la Estación de Canfranc. feriasenaragon.com

Cómo llegar

Llegar hasta Canfranc en coche desde Zaragoza es un trayecto cómodo de aproximadamente 1 hora y 50 minutos (156 kilómetros).

El recorrido discurre por la A-23 en dirección Huesca, atravesando el puerto de Monrepós hasta Sabiñánigo. Desde allí solo hay que continuar hacia Jaca y seguir por la N-330 hasta alcanzar este emblemático municipio del Pirineo aragonés.

Quienes viajen desde la ciudad de Huesca lo tendrán aún más cerca. El trayecto apenas supera la hora, con una duración aproximada de 1 hora y 10 minutos, siguiendo la A-23 en dirección Sabiñánigo para enlazar después con la N-330.