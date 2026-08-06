Iván, asesor energético: "Una lavadora de agua fría consume un 90 % menos que una con agua caliente"

En verano, la factura de la luz se convierte en una de las principales preocupaciones para muchos hogares.

Aunque pueda parecer contradictorio, ya que hay más horas de luz natural y se encienden menos las bombillas, el uso constante del aire acondicionado y los ventiladores hace que el consumo eléctrico pueda dispararse.

Sin embargo, no todo depende de la época del año.

Hay hábitos de consumo que encarecen la factura independientemente de la estación, y muchos pasan completamente desapercibidos en el día a día. Uno de los más importantes está relacionado con el uso de la lavadora.

Se trata de uno de los electrodomésticos que más actividad registra en los hogares y, en muchas casas, llega a ponerse en marcha varias veces al día.

De hecho, según un estudio de Samsung Ecobubble realizado en colaboración con IPSOS, las lavadoras de los españoles funcionan una media de 312 horas al año.

En este sentido, escuchar consejos de un especialista para intentar optimizar el uso de la lavadora y, por ende, reducir el gasto energético, cobra especial importancia.

"Mucha gente pone la lavadora con agua caliente sin pensarlo, pero lo que no saben es que lo que más consume de la lavadora es calentar el agua", sostiene Iván Terrón en sus redes sociales, asesor energético.

En lo que a dinero respecta, al elegir ciclos de lavado con agua fría, los usuarios pueden disminuir el consumo de electricidad hasta en un noventa por ciento.

"Si la ropa no tiene muchas manchas, es mucho mejor poner un lavado frío porque, aparte de que la ropa se gasta muchísimo menos, consumes un 90% menos comparado con el agua caliente", asegura Terrón.

Otros trucos para reducir el consumo de la lavadora

Aunque procurar lavar siempre con agua fría es un consejo clave para reducir la factura, no es el único. Desde Endesa, compañía líder en suministro de energía, indican varios consejos y rutinas a tener en cuenta:

Esperar a tener una carga completa para lavar la ropa. Se trata de una cuestión obvia, ya que si no esperas a tener el tanque completo tendrás que lavar más veces y, por tanto, gastar más.

para lavar la ropa. Se trata de una cuestión obvia, ya que si no esperas a tener el tanque completo tendrás que lavar más veces y, por tanto, gastar más. Lava menos, en ciclos más cortos y con menos detergente. No hace falta pasarse de detergente ni utilizar ciclos largos cuando pretendemos lavar prendas que no están muy sucias.

No hace falta pasarse de detergente ni utilizar ciclos largos cuando pretendemos lavar prendas que no están muy sucias. Cogiendo el testigo de Ivan Terrón, animan a utilizar menos lavados de agua caliente.

Es mejor tender que recurrir siempre a la secadora. "Estos electrodomésticos consumen entre 2,1 y 4,2kWh por programa, por lo que evitar su utilización también significará un ahorro importante en tus facturas", afirman en el blog de Endesa.

que recurrir siempre a la secadora. "Estos electrodomésticos consumen entre 2,1 y 4,2kWh por programa, por lo que evitar su utilización también significará un ahorro importante en tus facturas", afirman en el blog de Endesa. Finalmente, comprueba las franjas horarias en las que la luz está más barata y pon las lavadoras en ese periodo de tiempo.

En definitiva, ahorrar en tu factura de luz no es cuestión únicamente de lavar en frío, sino de aprender los mejores hábitos de consumo posible y para ello atender a los consejos de los expertos resulta fundamental.