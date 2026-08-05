En vigor: el periodo de prueba para no titulados en empresas con menos de 25 trabajadores "no podrá exceder de 3 meses"

Cuando empiezas en un nuevo trabajo, todos lo hacemos con un contador en la cabeza, esperando el día en el que al fin se ha superado el periodo de prueba.

Aunque pueda parecer que lo más sencillo del mundo es superarlo, la estadística confirma que es una palanca laboral que se utiliza en el día a día.

Solo en los dos primeros meses de 2026, las empresas españolas extinguieron 141.157 contratos por no superar el periodo de prueba, según los datos de la Seguridad Social.

Sin embargo, este es también uno de los aspectos laborales que más dudas genera. Aunque aparece en prácticamente todos los contratos, su duración no es igual para todos los trabajadores y puede variar de forma significativa en función de cada caso.

Tipos de periodos de prueba

Lo primero en lo que hay que fijarse es en el periodo de prueba que establece el convenio colectivo aplicable.

En caso de que el convenio no diga nada al respecto, "la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores", recoge el artículo 14.1 del Estatuto.

Además, cuando se trata de un contrato temporal cuya duración no vaya a superar los seis meses, el periodo de prueba "no podrá exceder de un mes".

La normativa también fija otros límites importantes en función del tamaño de la empresa.

Si la compañía cuenta con menos de 25 trabajadores, "el periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados".

La lógica detrás de esta diferencia es que las pequeñas empresas suelen tener menos recursos y una estructura más reducida, por lo que la normativa les concede un margen mayor para valorar si un trabajador encaja en el puesto antes de consolidar la relación laboral.

En la práctica, si un trabajador no titulado tiene un periodo de prueba de máximo dos meses, en empresas con menos de 25 trabajadores cuentan con una ayuda de un mes extra para valorar mejor la decisión sobre el desempeño del empleado.

De cualquier modo, es importante tener en cuenta que estos plazos solo se aplican cuando el convenio colectivo no establece otra duración.

Fin del periodo de prueba

Durante el transcurso del mismo, los nuevos trabajadores tendrán los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de sus compañeros, excepto en el caso que se dé por terminada la relación laboral.

El periodo de prueba solo tiene dos posibles finales. Que el trabajador lo supere y continúe en la empresa en las mismas condiciones que entró, o que cualquiera de las partes decida extinguir la relación laboral antes de que finalice ese plazo por no superar el periodo de prueba.

En este último de los casos, la empresa puede dar por terminada la relación laboral sin previo aviso y sin tener que pagar indemnización. Más allá del finiquito y de la parte proporcional de pagas extra y vacaciones que corresponda.

En definitiva, empezar un nuevo trabajo siempre implica incertidumbre y conocer tus derechos es la mejor forma de reducirla.