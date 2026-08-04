Álex Bermúdez, asesor energético: "Tener el ventilador puesto toda la noche te va a costar 5 céntimos"

Álex Bermúdez en un montaje con un ventilador de techo. Canva.

España atraviesa ya la cuarta ola de calor del verano y, con agosto todavía por delante, contar con un buen ventilador puede marcar la diferencia.

Quizá no haga desaparecer del todo el calor, pero sí alivia más de una noche de altas temperaturas.

En este sentido y en vistas de tener horas y horas un aparato funcionando y consumiendo electricidad, contar con la opinión de un experto energético resulta especialmente útil para conocer cuánto puede repercutir el uso de estos aparatos en la factura de la luz.

Álex Bermúdez (@alexbermudez_asesor), asesor energético, ya explicaba en uno de sus vídeos más populares que mantener el aire acondicionado encendido durante toda la noche supone un gasto inferior al de un café.

"Mantener el aire acondicionado encendido toda la noche te va a costar 45 céntimos", afirmaba.

Sin embargo, el ventilador sigue siendo una alternativa todavía más económica. Según explica Bermúdez, "con lo que cuesta un café, puedes encender el ventilador durante 20 noches", una diferencia que pone de manifiesto su bajo consumo.

El experto explica que el consumo energético de un ventilador es tan reducido que no debería existir preocupación por un incremento significativo en la factura de la luz.

"Un ventilador, de media, consume unos 60 W. Eso por 8 horas de noche se traduce en medio kilovatio de consumo, que nos sale a 5 céntimos", afirma.

En otras palabras, Bermúdez resume que "5 céntimos es lo que te va a costar tener el ventilador encendido durante toda la noche", una cifra que deja claro su bajo coste de funcionamiento.

Eso sí, estos cálculos son orientativos y pueden variar en función de distintos factores, como el número de horas de uso, la potencia del aparato o las condiciones del contrato con la compañía eléctrica.

¿Qué consume más, un ventilador de techo o de pie?

Llegados a este punto, una de las preguntas más habituales es comparar qué aparato consume más electricidad, si el ventilador de techo con lámpara o uno de pie.

Los expertos de AutoSolar explican en su página web que la respuesta depende de cada caso, ya que no todos los hogares ni todos los aparatos tienen el mismo consumo.

Aun así, toman como referencia un ventilador de techo con un consumo medio de 0,4 kWh, mientras que un ventilador de pie se sitúa entre los 0,5 y los 0,7 kWh.

Con estos datos sobre la mesa, concluyen que "si lo que deseas es reducir su factura de luz, lo más recomendable es optar por el ventilador que consuma menos, es decir, por un ventilador de techo", señalan.

A fin de cuentas, si todavía estás pensando en comprar un ventilador o en alargar las horas de uso del que ya tienes en casa, los expertos coinciden en que el impacto en la factura de la luz será mínimo.