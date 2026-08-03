Más de 11.000 personas eligen Aínsa como puerta de entrada para descubrir Sobrarbe este mes de julio

Uno de los conciertos más íntimos celebrados en la pasada edición del FCA Ayto. Aínsa-Sobrarbe

Las oficinas de turismo de Aínsa atendieron durante el mes de julio a un total de 11.030 personas de forma presencial.

Estas cifras, unidas a la buena ocupación hotelera registrada en el municipio, apuntan a un mes de agosto con buenas expectativas para el conjunto de la comarca de Sobrarbe.

La programación del Festival Internacional Castillo de Aínsa, Pirenostrum en Boltaña y los nuevos recursos turísticos incorporados tras la finalización del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino han ampliado las propuestas de ocio disponibles tanto para los visitantes como para la población local.

"Este mes hemos tenido un ambiente típicamente veraniego en Aínsa y sus pueblos a pesar de las altas temperaturas y de los incendios, afortunadamente sin graves consecuencias, que se han registrado tanto en el municipio de Aínsa como en otros puntos de la comarca", explica la concejala de Desarrollo y Promoción Turística, Beatriz Salcedo.

"Está siendo un verano de alto riesgo para nuestros montes. Por nuestra parte, desde las oficinas se está haciendo un gran esfuerzo por promocionar a la par que haciendo pedagogía para contribuir al adecuado mantenimiento de los ecosistemas. Somos, muchas veces, la primera puerta que abre un turista al llegar al territorio, y nuestro papel ha de ser fundamental en ese sentido", destaca Salcedo.

A esta labor de sensibilización sobre la prevención de incendios y otras prácticas que puedan alterar el entorno natural se suma el llamamiento municipal a realizar un uso responsable del agua durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

"Ya que ante la sequía que estamos viviendo, no solo aquí sino en todo el país, es muy necesario que empleemos este recurso fundamental con cabeza. Nuestra población se multiplica exponencialmente durante el mes de agosto y necesitamos la colaboración de todos para que podamos disfrutar del verano sin tener que aplicar restricciones severas", explica la concejala.

Para hacer frente a las jornadas de mayor calor, el Ayuntamiento recuerda la disponibilidad de la piscina municipal, que vuelve a registrar una elevada afluencia tanto de residentes como de visitantes. También se presentan como refugios climáticos diferentes zonas naturales de baño, la biblioteca y los museos.

Actividades acuáticas este verano en la piscina de Aínsa. Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe

El Centro de Arte Contemporáneo permanece abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, los sábados de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas, y los domingos de 11:00 a 14:00 horas. En este espacio puede visitarse la exposición El rostro habitado, de Bernardí Roig. El museo de Artes y Oficios abre durante agosto de miércoles a domingo en horario de mañana y tarde.

La agenda estival de Sobrarbe continúa además con las fiestas de localidades como Coscojuela de Sobrarbe, Arro, Camporrotuno, Puyarruego, Bielsa, Oto, Abizanda, Labuerda, Boltaña o San Juan de Plan, entre otras.

También sigue su recorrido el ciclo de cine de verano Espiello Baixo As Estrelas, que inició su itinerario por la comarca el pasado 23 de julio en Escanilla y se prolongará hasta el 27 de agosto, cuando concluirá en Lamata.

Espiello bajo las estrellas, estreno en Escanilla. Foto Festival Espiello Ayto. Aínsa-Sobrarbe

El mes finalizará con la celebración de La Morisma, que tendrá lugar el 29 de agosto en la Plaza Mayor de Aínsa. Las entradas para el espectáculo saldrán a la venta el próximo día 15 a través de la web oficial.

"Sobrarbe es un destino fantástico para disfrutar también en verano. Sabemos que muchas personas miran con preocupación la evolución del incendio de Plan, que aunque afecta a unas 100 ha, indudablemente se está dejando sentir en los negocios de la zona. Desde aquí hacemos un llamamiento para que no dejéis de visitar ni el valle de Chistau en concreto ni Sobrarbe en general, siempre con precaución y atendiendo a las indicaciones que pueda ofrecer el personal de las oficinas de turismo. Seguimos siendo un destino de 10", concluye Salcedo.