Alex, experto energético: "Dormir con aire acondicionado toda la noche cuesta menos que el café de la mañana"

Los meteorólogos lo han confirmado. Se avecina una nueva ola de calor en España.

Será la cuarta en el mes y medio que llevamos de verano, una situación que vuelve a poner a prueba tanto a los montes, por el elevado riesgo de incendios, como a los hogares, donde dormir y mantener una temperatura agradable se convierte en todo un desafío.

Con el termómetro disparado, muchas personas recurren al aire acondicionado. Sin embargo, todavía es habitual ponerlo a temperaturas muy bajas o encenderlo y apagarlo constantemente.

Prácticas que, además de aumentar la factura de la luz, no suponen ningún método eficaz para luchar con el calor.

Sobre ello advierte el asesor energético Alejandro Bermúdez, quien en un vídeo publicado en sus redes sociales (@alexbermudez_asesor) desmonta uno de los mitos más extendidos sobre el uso del aire acondicionado:

"Dormir con el aire puesto toda la noche cuesta menos que el café de mañana. Lo que te dispara la factura no es dejarlo puesto, es ponerlo a 16°C", afirma.

En cuanto al gasto, Bermúdez lanza un mensaje que desmonta otra creencia muy extendida: "El aire de tu habitación encendido toda la noche te va a costar 45 céntimos", señala.

Según explica, la clave para ahorrar no está en apagar y encender el aparato continuamente, sino en mantener una temperatura estable.

Para ilustrarlo, recurre a un ejemplo muy cotidiano. Un coche consume más combustible en ciudad por las constantes paradas y cambios de marcha que cuando circula a 120 km/h por la autopista, el aire acondicionado también pierde eficiencia cuando funciona a base de ciclos continuos.

Eso sí, el asesor insiste en que dejar el aire encendido durante la noche no significa que deba ponerse a temperaturas muy bajas.

De hecho, advierte de que bajar demasiado el termostato dispara el consumo energético.

"Tampoco pongas el aire a 16ºC. Piensa que por cada grado que bajamos la temperatura de nuestro aire sube el consumo entre un 6 y un 8%", asegura.

Por ello, recomienda mantener el aparato entre los 23 y los 25 ºC, una horquilla que permite optimizar su eficiencia energética sin renunciar al confort.

Los expertos energéticos coinciden

La recomendación de Alejandro Bermúdez no es un caso aislado. El también experto energético Iván Terrón coincide en que bajar en exceso la temperatura del aire acondicionado solo sirve para aumentar el consumo eléctrico sin mejorar la sensación de frescor.

"Cada grado que pongas por debajo de 24ºC dispara el consumo del compresor. La sensación térmica es la misma si pones el aire tanto a 24ºC como a 20ºC, porque la temperatura del aire no cambia", explica.

Por ello, anima a mantener el aparato en torno a los 24 ºC y lanza una recomendación clara:

"Si queréis enfriar la habitación, no pongáis el aire a 18ºC, ponedlo a 24ºC que gastáis y consumís mucho menos", mantiene.

En la misma línea se pronuncian también las grandes compañías del sector energético. Iberdrola, por ejemplo, recuerda en su blog que bajar la temperatura del aire acondicionado incrementa el consumo de electricidad de forma innecesaria: cada grado de menos eleva el gasto energético entre un 7 % y un 8 %.

Y es que, al fin y al cabo, para ahorrar y mantener la casa fría no solo importa contar con un buen aparato, sino en cómo este se usa.