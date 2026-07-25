Conchita, cocinera: "A las albóndigas con tomate no hay que añadirles sal, lo mejor es poner 1 pastilla de carne"
La cocinera aragonesa tiene un truco infalible para que sus albóndigas queden más jugosas y sabrosas.
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- Total: 1 h 10 min
- Comensales: 5
La abuela cocinera más famosa de Aragón y, me atrevería a decir que prácticamente de España, siempre propone recetas con las que 'se te hace la boca agua'.
Conchita Polo, a sus 84 años, prepara todo tipo de comidas caseras que te puedas imaginar. Eso sí, siempre aportando un toque y un estilo completamente único.
En esta ocasión, queremos hacer hincapié en cómo un simple plato de albóndigas con tomate puede mejorarse cambiando un solo ingrediente.
Y no, no tiene que ver con la carne.
Así son las albóndigas de Conchita
La receta de albóndigas de Conchita empieza con medio kilo de carne picada, mezclando ternera y magro para conseguir una textura más jugosa. A la mezcla añade un huevo, ajo y pimienta.
Uno de sus trucos es no utilizar sal. En su lugar, disuelve una pastilla de caldo de carne en un poco de leche caliente y la incorpora a la masa para potenciar el sabor.
"No pongo sal. Hay un truco que es utilizar una pastilla de carne, y aunque dicen que es mala para el cuerpo, una pastilla para 20 albóndigas que salen, aunque fuera veneno", comenta la cocinera en el canal de YouTube de @maximilianaes.
También añade una cebolla muy pochada, perejil picado y una tacita de puré de patata, otro de los ingredientes menos comunes a la hora de preparar unas albóndigas con tomate.
Completa la mezcla con pan rallado, amasa bien y deja reposar.
Después, forma las albóndigas con ayuda de una cuchara. Con medio kilo de carne salen unas 20 o 22 unidades, que reboza en harina y fríe en abundante aceite de oliva.
Para la salsa, sofríe cebolla y ajo, añade tomate (natural, frito o de bote) y, cuando rompe a hervir, incorpora las albóndigas.
Eso sí, si la salsa se queda demasiado espesa, añade un poco de agua o caldo casero. Solo queda dejar hervir unos 15 minutos para que la carne absorba todo el sabor y el plato esté listo para servir.
El paso a paso
Ingredientes
- Medio kilo de carne molida, picada. Es mitad ternera y mitad magro.
- Un huevo.
- Un ajo.
- Pimienta molida.
- Una pastilla de carne.
- Un poco de leche (utilizada para disolver la pastilla).
- Cebolla, que se pocha previamente con un poco de aceite hasta quedar como una pastita antes de añadirla a la masa
- Perejil picado muy menudito.
- Una tacita de puré de patata (puede ser puré de sobre o bien una patata pequeña rallada natural).
- Dos cucharadas de pan rallado.
- Harina de trigo normal (para rebozar las bolas de carne).
- Aceite de oliva (para freír las albóndigas).
- Para hacer la salsa de tomate, Conchita emplea cebolla picada, un par de ajos picados, aceite de oliva, tomate (natural o de bote) y agua del grifo o un caldito para aligerar la salsa.
Paso 1
Pica una cebolla y cocínala a fuego suave con un poco de aceite hasta que quede muy tierna, casi como una pasta.
Paso 2
Calienta un poco de leche y disuelve en ella una pastilla de caldo de carne. Este es el truco de Conchita para dar sabor sin añadir sal.
Paso 3
En un bol, combina medio kilo de carne picada (mitad ternera y mitad magro) con un huevo, un ajo prensado y un poco de pimienta negra y blanca.
Paso 4
Añade la cebolla pochada, el perejil muy picado y la mezcla de leche con caldo. Remueve hasta integrar todos los ingredientes.
Paso 5
Agrega una tacita de puré de patata y dos cucharadas de pan rallado para que la mezcla quede más firme.
Paso 6
Amasa hasta que quede homogénea y deja reposar.
Paso 7
Haz pequeñas bolas con ayuda de una cuchara, pásalas por harina y resérvalas. Con esta cantidad salen unas 20 o 22 albóndigas.
Paso 8
Dora las albóndigas en una sartén con abundante aceite de oliva y retíralas cuando estén bien selladas.
Paso 9
Sofríe cebolla y ajo picados, añade el tomate (natural, frito o de bote) y cocina unos minutos hasta que empiece a hervir.
Paso 10
Incorpora las albóndigas a la salsa y deja que cuezan unos 15 minutos. Si la salsa espesa demasiado, añade un poco de agua o caldo hasta conseguir la textura deseada.
Con esta receta y los consejos de Conchita, preparar unas albóndigas de diez es mucho más sencillo de lo que parece. En aproximadamente una hora estarán listas para llevarlas a la mesa y sorprender a tu familia.