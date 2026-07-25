Montaje de un plato de albóndigas con tomate y Conchita Polo.

Montaje de un plato de albóndigas con tomate y Conchita Polo. EE Freepik y YouTube @Maximiliana.

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Conchita, cocinera: "A las albóndigas con tomate no hay que añadirles sal, lo mejor es poner 1 pastilla de carne"

La cocinera aragonesa tiene un truco infalible para que sus albóndigas queden más jugosas y sabrosas.

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Zaragoza
Publicada

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  • Comensales: 5

La abuela cocinera más famosa de Aragón y, me atrevería a decir que prácticamente de España, siempre propone recetas con las que 'se te hace la boca agua'.

Conchita Polo, a sus 84 años, prepara todo tipo de comidas caseras que te puedas imaginar. Eso sí, siempre aportando un toque y un estilo completamente único.

En esta ocasión, queremos hacer hincapié en cómo un simple plato de albóndigas con tomate puede mejorarse cambiando un solo ingrediente.

Y no, no tiene que ver con la carne.

Eneko, chef de Zaragoza.

Así son las albóndigas de Conchita

La receta de albóndigas de Conchita empieza con medio kilo de carne picada, mezclando ternera y magro para conseguir una textura más jugosa. A la mezcla añade un huevo, ajo y pimienta.

Uno de sus trucos es no utilizar sal. En su lugar, disuelve una pastilla de caldo de carne en un poco de leche caliente y la incorpora a la masa para potenciar el sabor.

"No pongo sal. Hay un truco que es utilizar una pastilla de carne, y aunque dicen que es mala para el cuerpo, una pastilla para 20 albóndigas que salen, aunque fuera veneno", comenta la cocinera en el canal de YouTube de @maximilianaes.

También añade una cebolla muy pochada, perejil picado y una tacita de puré de patata, otro de los ingredientes menos comunes a la hora de preparar unas albóndigas con tomate.

Unos calamares fritos crujientes.

Completa la mezcla con pan rallado, amasa bien y deja reposar.

Después, forma las albóndigas con ayuda de una cuchara. Con medio kilo de carne salen unas 20 o 22 unidades, que reboza en harina y fríe en abundante aceite de oliva.

Para la salsa, sofríe cebolla y ajo, añade tomate (natural, frito o de bote) y, cuando rompe a hervir, incorpora las albóndigas.

Eso sí, si la salsa se queda demasiado espesa, añade un poco de agua o caldo casero. Solo queda dejar hervir unos 15 minutos para que la carne absorba todo el sabor y el plato esté listo para servir.

Receta de Albóndigas con tomate de Conchita!

El paso a paso

Ingredientes

  • Medio kilo de carne molida, picada. Es mitad ternera y mitad magro.
  • Un huevo.
  • Un ajo.
  • Pimienta molida.
  • Una pastilla de carne.
  • Un poco de leche (utilizada para disolver la pastilla).
  • Cebolla, que se pocha previamente con un poco de aceite hasta quedar como una pastita antes de añadirla a la masa
  • Perejil picado muy menudito.
  • Una tacita de puré de patata (puede ser puré de sobre o bien una patata pequeña rallada natural).
  • Dos cucharadas de pan rallado.
  • Harina de trigo normal (para rebozar las bolas de carne).
  • Aceite de oliva (para freír las albóndigas).
  • Para hacer la salsa de tomate, Conchita emplea cebolla picada, un par de ajos picados, aceite de oliva, tomate (natural o de bote) y agua del grifo o un caldito para aligerar la salsa.

Paso 1

Pica una cebolla y cocínala a fuego suave con un poco de aceite hasta que quede muy tierna, casi como una pasta.

Paso 2

Calienta un poco de leche y disuelve en ella una pastilla de caldo de carne. Este es el truco de Conchita para dar sabor sin añadir sal.

Paso 3

En un bol, combina medio kilo de carne picada (mitad ternera y mitad magro) con un huevo, un ajo prensado y un poco de pimienta negra y blanca.

Paso 4

Añade la cebolla pochada, el perejil muy picado y la mezcla de leche con caldo. Remueve hasta integrar todos los ingredientes.

Paso 5

Agrega una tacita de puré de patata y dos cucharadas de pan rallado para que la mezcla quede más firme.

Paso 6

Amasa hasta que quede homogénea y deja reposar.

Paso 7

Haz pequeñas bolas con ayuda de una cuchara, pásalas por harina y resérvalas. Con esta cantidad salen unas 20 o 22 albóndigas.

Paso 8

Dora las albóndigas en una sartén con abundante aceite de oliva y retíralas cuando estén bien selladas.

Paso 9

Sofríe cebolla y ajo picados, añade el tomate (natural, frito o de bote) y cocina unos minutos hasta que empiece a hervir.

Paso 10

Incorpora las albóndigas a la salsa y deja que cuezan unos 15 minutos. Si la salsa espesa demasiado, añade un poco de agua o caldo hasta conseguir la textura deseada.

Con esta receta y los consejos de Conchita, preparar unas albóndigas de diez es mucho más sencillo de lo que parece. En aproximadamente una hora estarán listas para llevarlas a la mesa y sorprender a tu familia.