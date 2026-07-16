Ya es oficial: 4,7 millones de euros en ayudas a la rehabilitación de vivienda, fachadas, patrimonio e iluminación

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que destinará 4,7 millones de euros a nuevas ayudas para rehabilitar viviendas y edificios de la ciudad.

El objetivo principal de esta iniciativa municipal es ayudar y acompañar a los ciudadanos en la regeneración del parque inmobiliario privado, abordando de manera integral desde las necesidades básicas de habitabilidad en zonas vulnerables hasta la puesta en valor estética de los ejes turísticos más representativos de la capital.

Esta inversión fue anunciada ayer por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, una sesión anual en la que el Gobierno municipal presenta sus proyectos y hace balance de su gestión.

El plan supone, por un lado, destinar 2 millones de euros a líneas municipales de ayudas, gestionadas por Zaragoza Vivienda y destinadas a impulsar la rehabilitación de fachadas, patrimonio e iluminación ornamental en los principales ejes históricos, turísticos y comerciales de Zaragoza.

Esta iniciativa se dirigirá prioritariamente a edificios situados en lugares emblemáticos como el paseo de la Independencia, la calle Alfonso I, el entorno de la plaza del Pilar y La Seo, el área del Mercado Central o las fachadas visibles desde el puente de Piedra y las riberas del Ebro.

Las actuaciones subvencionables permitirán, entre otros aspectos, financiar desde la limpieza y pintura de las fachadas hasta la recuperación de carpinterías tradicionales, cornisas y balcones, incluyendo la instalación de iluminación arquitectónica permanente mediante tecnología LED de alta eficiencia energética.

Adicionalmente, ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, "sumaremos otros 2,7 millones para mejorar 149 viviendas del barrio de La Magdalena gracias a 2,2 millones de euros nuevos que hemos conseguido con los fondos FEDER dentro del Plan ReBruil. El Ayuntamiento pondrá el otro medio millón del proyecto".

Aunque el Ayuntamiento habla de una inversión de 4,7 millones de euros, buena parte de las actuaciones anunciadas todavía dependen de la publicación de las convocatorias de ayudas o de la tramitación administrativa necesaria para que puedan ponerse en marcha.

Construcción de 249 VPO

Del mismo modo, la alcaldesa ha aprovechado para anunciar que en el Gobierno de Zaragoza de esta semana se aprobará la salida a licitación pública de tres parcelas municipales que darán lugar a 249 nuevas viviendas de protección oficial.

La primera de las licitaciones hace referencia a una parcela municipal dentro del área de intervención F-71-1, situada en el barrio de Santa Isabel, con una capacidad para 57 VPO, que saldrá a licitación pública por un precio mínimo de 1.668.539,56 euros.

Se trata de unos suelos de forma rectangular y una superficie de 2.000 m², que linda con la calle Río Gállego, y le corresponde un aprovechamiento urbanístico de 7.081,22 m² edificables reales para vivienda colectiva sometida a régimen de protección oficial.

Habrá una segunda licitación de otras dos parcelas municipales en Arcosur, y con una capacidad de construcción máxima de 96 VPO en cada una de las parcelas, es decir, un total de 192 pisos.

Las denominadas parcelas C-67 y C-68 tienen una superficie, cada una, de 1.500 m², con una superficie edificable máxima residencial de 10.080 m².

El valor de salida de cada una de las parcelas será de 2.475.981,47 euros, por lo que juntas suman más de 4,9 millones de euros.