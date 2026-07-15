Llega a Lidl la vajilla más bonita y resistente de la temporada ahora rebajada un 56%: un set de 18 piezas por 42,99 euros

Con la llegada del verano, las comidas al aire libre, las reuniones familiares y las cenas con amigos vuelven a convertirse en protagonistas.

Si hay un detalle capaz de transformar una mesa sin necesidad de gastar una fortuna, ese es una vajilla bonita.

Lidl lo sabe y ha lanzado una de esas ofertas que merece la pena tener en el radar: la vajilla New Art & Pepper de la firma italiana Tognana, un juego de 18 piezas que puede encontrarse con un 56 % de descuento, pasando de 99,99 euros a 42,99 euros.

Vajilla de Lidl

No es la típica vajilla blanca de siempre. Todo lo contrario, es súper original.

Lo que la hace única es el diseño, con platos decorados mediante diferentes colores que combinan entre sí y aportan un toque alegre, moderno y muy actual a cualquier mesa.

Vajilla »New Art & Pepper«, 18 piezas. Lidl

Es una opción ideal tanto para el día a día como para vestir la mesa en ocasiones especiales sin caer en excesos.

El conjunto incluye 18 piezas, suficientes para seis comensales: seis platos llanos, seis platos hondos y seis platos de postre.

De este modo, resulta una solución práctica para quienes buscan renovar la vajilla de casa o incluso para quienes se independizan y quieren empezar con un servicio completo sin realizar un gran desembolso.

Pero no todo es cuestión de estética.

Vajilla »New Art & Pepper«, 18 piezas Lidl

La vajilla está fabricada en porcelana, un material apreciado por su resistencia al uso cotidiano y por conservar bien el color y el acabado con el paso del tiempo. Eso sí, por lo que hemos leído en los comentarios, algún usuario asegura que no es porcelana.

"En realidad esta vajilla no es de porcelana sino de gres que también es un material resistente aunque no tanto como la porcelana. Por otro lado, está pintada a mano, lo pone en cada plato y la caja. Esto no la hace incompatible con el lavavajillas. Es muy muy bonita y su efecto en la mesa es una maravilla", sentencia el usuario que le ha dado al producto las 5 estrellas..

Por otro lado, está preparada para facilitar la rutina diaria, ya que puede utilizarse tanto en el microondas como en el lavavajillas, dos características que hoy en día muchos consumidores consideran imprescindibles.

El descuento de Lidl de un 56% convierte esta propuesta en una oportunidad especialmente interesante.

Encontrar una vajilla de porcelana para seis personas por poco más de 40 euros no es habitual, especialmente cuando pertenece a una marca reconocida.

De hecho, colecciones similares de Tognana suelen comercializarse en una franja de precio bastante superior.

Tognana, cuenta con una larga trayectoria en el sector del menaje del hogar y es especialmente conocida por sus vajillas de inspiración italiana, donde el diseño ocupa un lugar protagonista sin renunciar a la funcionalidad.