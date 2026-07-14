Aemet avisa: alerta roja por temperaturas máximas en la Ribera del Ebro y naranja en gran parte de Aragón

Avisos por temperaturas máximas para el 15 de julio. AEMET

El Gobierno de Aragón ha activado el aviso rojo por temperaturas máximas para este miércoles en la Ribera del Ebro, donde se prevé que los termómetros alcancen o superen los 42 grados.

Además, permanecerán vigentes avisos de nivel naranja en otras zonas de la comunidad, como el Pirineo oscense, el sur de Huesca, Cinco Villas, la Ibérica zaragozana y el Bajo Aragón, debido al intenso episodio de calor.

Asimismo, se han establecido avisos de nivel amarillo en Centro de Huesca, Albarracín y Jiloca, y Gúdar y Maestrazgo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza activará el Plan de Emergencia Municipal de Zaragoza (PEMUZ) por olas de calor en nivel naranja desde las 00.01 horas del miércoles 15 de julio y, en principio, hasta las 23.59 horas de ese mismo día.

La medida se adopta siguiendo las indicaciones de la alcaldesa y las previsiones actualizadas de la AEMET.

El Consistorio ha señalado que la activación podrá modificarse, ampliarse o desactivarse en función de la evolución de las previsiones meteorológicas. En caso de no comunicarse una prórroga, el plan quedará desactivado automáticamente al finalizar el periodo establecido.

El PEMUZ es el instrumento que organiza la respuesta del Ayuntamiento de Zaragoza ante situaciones de emergencia, coordinando los recursos municipales con otras administraciones y entidades.

Entre otros supuestos, contempla protocolos específicos para fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, con el objetivo de garantizar una respuesta coordinada y proteger a la población.

Protección Civil recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, menores y colectivos vulnerables. T

ambién aconseja no dejar a personas ni animales en el interior de vehículos estacionados y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.