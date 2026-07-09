Llega a Lidl el ventilador más versátil y barato de la temporada: por 27,99 euros perfecto para el verano

Con esta ola de calor, tener un ventilador cómodo y eficiente en casa es la única manera de sobrevivir.

En Zaragoza rondamos los 40 grados por el día y no bajamos de los 25 por la noche, tener algún espacio fresco es imprescindible para descansar.

El ventilador de torre TRONIC de Lidl es una gran opción para quienes buscan refrescar una estancia sin gastar demasiado y no ocupa mucho espacio.

Si navegas por la web de la cadena alemana, te darás cuenta de que todos los aires acondicionados, o enfriadores de aire están agotados. No obstante, aún hay opciones entre los ventiladores.

Este de torre TRONIC, está disponible por 27,99 euros en tono blanco, en negro ya está agotado.

Características

Uno de sus principales puntos fuertes es su diseño vertical.

Gracias a su estructura estrecha y a una altura de aproximadamente 79 centímetros, puede colocarse fácilmente en un dormitorio, un salón o incluso en una oficina sin estorbar. Además, su aspecto moderno hace que se integre bien con distintos estilos de decoración.

Ventilador de torre TRONIC Lidl

Este modelo dispone de tres velocidades para adaptar el flujo de aire según la temperatura o las preferencias de cada momento. También incorpora tres modos de funcionamiento: normal, natural y noche.

El modo natural alterna la intensidad del aire para ofrecer una sensación más parecida a una brisa, mientras que el modo noche reduce progresivamente la velocidad para favorecer un descanso más agradable.

Otro detalle interesante es la oscilación automática de 80 grados, que ayuda a repartir el aire de forma más uniforme por la habitación.

De esta manera, el frescor llega a una zona más amplia sin necesidad de mover el ventilador continuamente.

Ventilador de torre TRONIC Lidl

La comodidad de uso también está muy presente.

Incluye un mando a distancia que permite cambiar la velocidad, activar la oscilación o programar el temporizador sin levantarse del sofá o de la cama. El temporizador puede ajustarse hasta un máximo de 12 horas, una función especialmente útil para utilizar el ventilador durante la noche sin que permanezca funcionando hasta la mañana.

El ventilador cuenta además con una pantalla digital donde se muestran los ajustes seleccionados y la temperatura ambiente, lo que facilita su manejo y permite conocer de un vistazo las condiciones de la habitación.

Como ocurre con la mayoría de los ventiladores de torre de este segmento de precio, no está pensado para ofrecer un caudal de aire tan potente como el de un ventilador de pie de gran diámetro.

Sin embargo, proporciona un rendimiento más que suficiente para habitaciones pequeñas y medianas, especialmente cuando el objetivo es mantener una sensación de frescor constante.

Algo que muchos españoles en general y zaragozanos en particular buscan esta temporada.