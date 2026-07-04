La "playa" de Aragón perfecta para una escapada: un refugio refrescante a una hora de Zaragoza

Aragón tiene playa. Y no, no hablamos de Salou. En Huesca también hay un rincón donde el agua y el verano son protagonistas: el embalse de La Sotonera.

Ubicado en Alcalá de Gurrea (Huesca), este pantano se ha convertido en uno de los destinos estivales más atractivos de la provincia.

Aquí hay propuestas para todos los gustos: desde deportes náuticos hasta planes tranquilos para desconectar junto al agua.

Las condiciones de viento convierten a La Sotonera en un lugar ideal para practicar windsurf o vela ligera. Pero no todo es acción. También es un espacio perfecto para extender la toalla, darse un baño refrescante y disfrutar del sol.

Los vecinos de Alcalá de Gurrea aseguran que los atardeceres en este entorno recuerdan a los de la isla blanca. De hecho, entre noviembre y marzo se organizan las visitas guiadas 'Tormos al atardecer', una experiencia impulsada por Huesca Naturaleza para contemplar uno de los espectáculos más especiales de la zona.

Ahora, en pleno julio, lo que más apetece es un chapuzón. Y la zona de baño de La Sotonera reúne todos los ingredientes para convertirse en un plan perfecto de verano.

Muchas veces nos obsesionamos con buscar pozas o piscinas naturales. Son rincones espectaculares, pero también suelen ser pequeños, se llenan con facilidad y, en ocasiones, obligan a recorrer largas caminatas para llegar hasta ellos.

Un embalse ofrece una alternativa muy cómoda: hay más espacio, resulta más fácil encontrar sitio y, además, se puede aparcar prácticamente junto al agua.

Agua, naturaleza y actividades al aire libre. ¿Qué más se puede pedir?

En los días de viento, La Sotonera se llena de velas y tablas de windsurf, mientras que cuando el aire da una tregua, el embalse invita simplemente a relajarse y disfrutar del paisaje.

Si estás en Zaragoza y te apetece una escapada refrescante, el embalse de La Sotonera es una opción perfecta para disfrutar del verano entre agua, sol y naturaleza. A apenas una hora de la ciudad, este rincón combina ocio acuático, un entorno privilegiado y la tranquilidad necesaria para desconectar sin alejarse demasiado.