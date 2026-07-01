Ya es oficial: abierto el plazo para solicitar las ayudas de hasta 6.000 euros para rehabilitar tu vivienda

Natalia Chueca, en un pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel G. García/Daniel Marcos Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha abierto el plazo para solicitar las primeras ayudas de la nueva convocatoria municipal de rehabilitación de viviendas.

Desde este martes ya pueden tramitarse las subvenciones destinadas a obras en el interior de las viviendas y al programa de fomento del alquiler asequible, dentro de un plan gestionado por Zaragoza Vivienda.

En total, la convocatoria cuenta con una inversión histórica de ocho millones de euros, financiados íntegramente con el Presupuesto municipal.

Entre las medidas incluidas destaca una línea específica destinada a impulsar el alquiler asequible, con subvenciones de hasta 8.000 euros para propietarios que reformen viviendas y las incorporen al programa municipal Alquila Zaragoza (ALZA).

Esta iniciativa busca movilizar parte del parque de viviendas vacías de la ciudad facilitando que más inmuebles lleguen al mercado con precios accesibles para los inquilinos.

Ayudas abiertas este 30 de junio

Para optimizar el procesamiento, el ayuntamiento ha dividido la convocatoria en dos fases temporales.

Desde el 30 de junio de 2026, los zaragozanos ya pueden presentar sus solicitudes telemáticas para las siguientes líneas de actuación:

• Línea 1.2. Obras en viviendas (Eficiencia Energética)

Esta partida dispone de un presupuesto total de 250.000 euros. Subvencionará el 50 % de la inversión, con un límite de hasta 6.000 euros por actuación.

Las intervenciones deberán mejorar el aislamiento mediante medidas pasivas, como el cambio de ventanas o las mejoras directas en los muros.

Se dirige exclusivamente a unidades de convivencia con rentas que no superen 4,5 veces el IPREM ponderado.

• Línea 2.2. Obras en viviendas (Accesibilidad)

Dotada igualmente con 250.000 euros, esta línea respaldará el 50 % del coste (hasta 6.000 euros) de las mejoras de accesibilidad realizadas en el interior de las viviendas.

Podrán solicitarla residentes cuyos ingresos no excedan 4,5 veces el IPREM ponderado.

• Línea 4. Programa de Alquiler ALZA

Con el objetivo de seguir movilizando la vivienda vacía en Zaragoza, esta línea cuenta con una dotación de 750.000 euros.

Cubrirá entre el 60 % y el 80 % (con un máximo de 8.000 euros) de los costes de las obras de adecuación en el interior de aquellos inmuebles cuyos propietarios decidan cederlos o renovar su cesión a Zaragoza Vivienda.

Estas viviendas se destinarán íntegramente al programa de alquiler asequible Alquila Zaragoza (ALZA).

Proyectos integrales a partir del 15 de octubre

La segunda fase de esta convocatoria histórica entrará en vigor en el último trimestre del año. A partir del 15 de octubre de 2026, se abrirá el proceso para los grandes proyectos en edificios residenciales promovidos por las comunidades de propietarios, así como las coberturas adicionales para familias en situación de vulnerabilidad.

Línea 1.1. Obras integrales en edificios

Se trata de la línea con el mayor presupuesto de toda la convocatoria, dotada con 4 millones de euros.

Está dirigida a comunidades de propietarios para acometer obras integrales en las que la mejora de la eficiencia energética sea obligatoria.

De manera adicional, estos proyectos podrán incorporar mejoras relativas a conservación y accesibilidad.

Las ayudas cubrirán el 60 % del presupuesto subvencionable, con un máximo de 25.000 euros por vivienda.

Línea 2.1. Obras puntuales en edificios

Dispondrá de un presupuesto de 2.500.000 euros destinado a facilitar la accesibilidad universal en las zonas comunes de los edificios.

Como requisito mínimo, las obras deberán garantizar el acceso desde la vía pública hasta las viviendas.

La ayuda cubrirá el 40 % del coste de las actuaciones, con un límite de 6.000 euros por vivienda.

Línea 3. Ayudas Complementarias por Vulnerabilidad

Este fondo de protección social cuenta con 250.000 euros y supone una de las principales novedades de esta edición.

Ofrece un apoyo adicional para vecinos con rentas más limitadas (hasta 3,5 veces el IPREM ponderado) que residan en fincas beneficiadas por las líneas 1.1 o 2.1, incluyendo las de la convocatoria anterior 2024-2025.

Si el propietario se encuentra en situación de alta vulnerabilidad (ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el IPREM ponderado), recibirá una ayuda adicional de hasta el 100 % del coste de la obra o de la derrama.

En los casos de ingresos entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM ponderado, la ayuda cubrirá el 80 %. El importe máximo será de hasta 5.000 euros en la línea 1.1 y de hasta 2.500 euros en la línea2.1.

Requisitos

Una de las apuestas transversales de esta edición es la digitalización integral del proceso.

Todas las solicitudes deberán presentarse de forma online a través de la Plataforma de Ayudas a la Rehabilitación de la sociedad Zaragoza Vivienda.

Para completar el proceso será imprescindible contar con la firma electrónica de los documentos mediante el sistema Wallet ID.

Con el fin de combatir la brecha digital, el Consistorio habilitará excepcionalmente un servicio de asistencia y presentación digital desde la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda, situada en la calle San Pablo, 48.

El programa funcionará bajo un régimen de concurrencia competitiva simplificada. Por tanto, las solicitudes correctamente presentadas serán atendidas por riguroso orden de entrada hasta agotar los fondos disponibles de cada línea.

El plazo de presentación para todas las ayudas permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre condicionado a la disponibilidad presupuestaria.

Las bases de la convocatoria contemplan que, si el presupuesto asignado a alguna de las líneas no llega a agotarse, el remanente podrá redistribuirse entre aquellas partidas que registren una mayor demanda.

Entre los requisitos técnicos y administrativos establecidos por el Ayuntamiento destacan los siguientes:

Las subvenciones concedidas en este marco son incompatibles con cualquier otra ayuda destinada al mismo fin.

En los proyectos de rehabilitación cuyo coste supere los 40.000 euros (IVA excluido), será obligatorio presentar al menos tres presupuestos de diferentes empresas constructoras antes de la firma del contrato.

Cuando la ayuda concedida sea superior a 50.000 euros, será preceptivo aportar un informe justificativo sellado y firmado por un auditor de cuentas colegiado (ROAC).

Por último, el Ayuntamiento ha establecido un amplio marco de financiación, considerando como gastos subvencionables no solo el coste de la obra, sino también los honorarios técnicos y de dirección, la realización de estudios urbanísticos y los honorarios de gestión del administrador de fincas durante un periodo máximo de 14 meses contados desde la publicación de la convocatoria.