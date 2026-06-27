Un experto en climatización avisa: "Tenerlo encendido una noche de 8 horas podría costar alrededor de 1 euro"

Contar con un aire acondicionado en casa es, sin duda, todo un lujo.

Más aún en ciudades como Zaragoza, donde las olas de calor se han convertido en un fenómeno cada vez más habitual.

Sin embargo, esa popularidad no siempre va acompañada de un uso adecuado. Todavía persisten numerosos mitos sobre su consumo eléctrico y su impacto en la factura de la luz, lo que lleva a muchos usuarios a cometer errores con la intención de ahorrar.

Ante estas dudas, la opinión de los especialistas cobra especial relevancia.

Uno de ellos es Carlos Llull, técnico de climatización, quien desmonta la creencia de que apagar y encender el aire acondicionado constantemente reduce el consumo.

Según explica, mantener el equipo funcionando de forma continua resulta, en muchos casos, más eficiente.

"Una noche de 8 horas podría costar alrededor de 1 € en electricidad. Sí, alrededor de 1 €", recalca en un vídeo compartido en su canal de YouTube @SoyCarlosLlull.

La importancia de un buen aislamiento

Los modelos de aire acondicionado más modernos incorporan tecnología inverter, un sistema que permite al equipo autorregular su funcionamiento una vez alcanza la temperatura programada.

De este modo, evita mantener un consumo elevado de forma constante y reduce los picos de gasto eléctrico innecesarios.

"Los equipos inverter modernos no consumen el 100% toda la noche, ya que cuando alcanzan la temperatura se autorregulan automáticamente", señala el experto.

Apagar el aire acondicionado durante la noche, de hecho, puede resultar incluso contraproducente.

Mientras permanece apagado, las paredes y otros elementos de la vivienda acumulan calor, por lo que el aparato tendrá que volver a trabajar a máxima potencia cuando se encienda de nuevo para recuperar la temperatura deseada.

"El problema es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes poco aislamiento o el sol pegando todo el día, el equipo va a tener que trabajar muchísimo más", afirma.

Por este motivo, el coste de mantener el aire acondicionado encendido durante toda la noche puede ser sorprendentemente bajo cuando se trata de un equipo moderno. En términos de consumo eléctrico, dejarlo funcionando no es ninguna tontería, sino una opción que, en muchos casos, puede resultar incluso más eficiente.

En definitiva, el aislamiento térmico de la vivienda tiene un mayor impacto en la factura de la luz que el hecho de utilizar el aire acondicionado durante varias horas seguidas.

"La próxima vez que alguien te diga, 'Apaga el aire acondicionado', que consume muchísimo. Recuerda que los equipos inverter modernos están diseñados precisamente para regularse", concluye.