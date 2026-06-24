Un experto en climatización avisa: "Lo mejor es poner el aire acondicionado a 24 grados y activarlo 1 h antes de dormir"

Con ciudades como Zaragoza inmersas en una intensa ola de calor, contar con un aire acondicionado se ha convertido en un auténtico aliado para sobrellevar las altas temperaturas.

Sin embargo, son muchas las personas que acaban sufriendo los típicos catarros de verano por un uso inadecuado de estos dispositivos.

Por ello, saber cuál es la mejor forma de utilizarlo y contar con la opinión de los profesionales del sector cobra especial relevancia.

En este sentido, destacan los consejos de @jrclimatizaciones, especialista en instalación de aires acondicionados.

"La temperatura ideal para dormir con aire acondicionado es de 24ºC", comparte en un vídeo publicado en sus redes sociales, añadiendo que, en lo que respecta a su situación particular, prefiere 26 grados.

No obstante, a pesar de que ponerlo a 24 ºC durante la madrugada "es ideal", corremos el riesgo de enfriar en exceso la habitación debido al sensor de temperatura de la máquina.

El aire acondicionado no deja de enfriar inmediatamente, sino que sigue expulsando aire frío hasta que su sensor, normalmente ubicado en el control remoto, detecta que se ha alcanzado la temperatura programada y le da la orden al equipo de "cortar" o pausar el enfriamiento.

Sin embargo, la temperatura real de la habitación puede ser mucho menor.

Debido a este proceso, aunque lo hayas programado a una temperatura que parecía agradable, durante la madrugada la habitación puede haber bajado a niveles mucho más fríos (21 o 22 grados) sin que te des cuenta.

De hecho, según señala el especialista, estar expuesto a ese exceso de frío mientras duermes es lo que puede hacer que te enfermes.

En contraposición, como parte de una estrategia más eficiente en el uso de estos dispositivos, el profesional aconseja encender el aire una hora antes de dormir para que la habitación esté fresca al momento de acostarse.

"Un secretito, antes de acostarte, enciende el aire una hora antes", afirma.

Los expertos advierten

El enfermero Jorge Ángel explica en sus redes sociales (@enfermerojorgeangel) que el hecho de "estar toda la noche con el aire acondicionado hace que la temperatura del ambiente baje muchísimo", provocando sequedad de la piel y de las vías respiratorias.

El resultado es un mayor riesgo de padecer asma, bronquitis, irritación de la piel, además de calambres musculares y rigidez, provocados por el enfriamiento del cuerpo.

Como posibles soluciones, el sanitario recomienda optar por un ventilador, abrir bien las ventanas o, si se prefiere seguir usando el aire acondicionado lo mejor será instalar un humidificador complementario.

Este instrumento devolverá a la habitación a sus niveles de humedad óptimos y evitará la sequedad en la piel y en los ojos, protegiendo las vías respiratorias.

En definitiva, disponer de aire acondicionado no garantiza por sí solo una protección eficaz frente a una ola de calor. De hecho, un uso inadecuado puede acabar provocando problemas de salud, siendo peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir.

Por ello, seguir las recomendaciones de los expertos y mantener una temperatura adecuada es clave para combatir las altas temperaturas de forma segura y eficaz.