La feria medieval para visitar a partir del 3 de julio: puestos de artesanía, pasacalles y exhibición de aves rapaces

Hay algo en la Edad Media que sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y buena prueba de ello es el éxito que cosechan, año tras año, los mercados medievales.

Más aún cuando se celebran en lugares como Panticosa (Huesca), un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Sus casas de piedra, sus calles con encanto y su privilegiado entorno de montaña lo convierten en el escenario perfecto para viajar varios siglos atrás. Aunque sea fugazmente durante un fin de semana.

Hablamos del Mercado Medieval de Panticosa, una cita que se celebrará del 3 al 5 de julio y que promete diversión para toda la familia, con actividades y propuestas pensadas tanto para pequeños como para mayores.

Y, por qué no decirlo, también es una excusa ideal para acercarse al Pirineo aragonés, disfrutar de sus paisajes y escapar durante unos días de las altas temperaturas del verano.

Actividades del mercado medieval de Panticosa

Como explican desde el portal web agendamedieval.com, el mercadillo de Panticosa promete llenar el centro histórico del pueblo con música, animaciones, pasacalles, una gran variedad de puestos de artesanía y productos tradicionales, y hasta exhibiciones de aves rapaces.

De hecho la expectación es tal, que desde el Ayuntamiento califican el evento como "una de las citas más esperadas del verano en el Valle de Tena".

El mercado abrirá sus puertas a las 18.30 horas del próximo 3 de julio con una programación de actividades que promete mantener la atención de los visitantes hasta las 23.00 horas, momento en el cual cerrará sus puertas.

Durante este día, tendrán lugar pasacalles itinerantes, exhibición de vuelo de cetrería por el mercado (a las 20.00 y a las 21.30 horas), exhibición de malabares con fuego y por supuesto, los puestos de venta. Todo ello acompañado de trovadores y juglares.

El sábado 4 de julio el mercado permanecerá abierto durante todo el día, concretamente de las 11.00 a las 23.00 horas.

Eso sí, incluyendo más variedad de pasacalles, música, cuentacuentos, se mantendrán las exhibiciones de cetrería, un espectáculo de fuego y malabares a las 22.30 horas y los puestos de mercaderes y artesanos.

Finalmente, el día 5 de julio será el último día de mercado, amenizado con nuevos pasacalles y actuaciones. Cerrará sus puertas con un desfile de clausura con música y personajes de época a las 22 horas del domingo.

Programación del Mercadillo medieval de Panticosa Ayuntamiento de Panticosa

Una oportunidad perfecta para descubrir el Valle de Tena

Panticosa es un encantador pueblo de aproximadamente 900 habitantes situado a 1.185 metros de altitud, en pleno corazón del Pirineo aragonés.

La mayoría de viajeros lo asocian con el invierno gracias a la estación de esquí Aramón Panticosa, cuyas pistas parten prácticamente desde el propio núcleo urbano. También destaca por el famoso Balneario de Panticosa, un refugio perfecto para quienes buscan desconectar y relajarse rodeados de naturaleza.

Montaje del balneario y del pueblo de Panticosa Turismo de Aragón / Balneario de Panticosa

Sin embargo, visitarlo en verano está lejos de ser un error.

De hecho, es una de las épocas más atractivas para descubrir su entorno, ya que se convierte en un punto de referencia para el senderismo, las rutas de montaña y las excursiones a ibones y paisajes de origen glaciar.

Más allá de sus atractivos naturales, merece la pena pasear por sus calles con calma y disfrutar de la arquitectura tradicional de montaña que aún conserva. Durante el recorrido, puedes hacer una parada en algunos de sus bares y restaurantes más conocidos, como El Ciervo, El Escalar, Casa Fanlo o O'Tochal.

Panticosa Raúl Gascón E. E.

Además, Panticosa es una excelente base para explorar otros rincones del Pirineo aragonés.

Desde aquí puedes acercarte fácilmente a localidades cercanas como Lanuza y Biescas, o continuar hacia el norte para descubrir Formigal y Sallent de Gállego, dos de los destinos más famosos de la zona.