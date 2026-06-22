El refugio de Megan Montaner en un valle natural que mide 400 km²: "Es un lugar increíble, si buscas belleza visítalo"

El Pirineo aragonés continúa siendo uno de los destinos preferidos de numerosas caras conocidas, atraídas por sus paisajes de montaña, su riqueza natural y su tranquilidad.

La última en dejar constancia de su amor por esta tierra ha sido Megan Montaner, una de las actrices más populares de la televisión española.

La oscense es conocida por su participación en exitosas series como El secreto de Puente Viejo, Sin identidad, La caza o Entre tierras. Ha aprovechado el mes de junio para realizar una escapada junto a su familia a uno de sus rincones favoritos.

A través de las imágenes compartidas en sus redes sociales, Megan Montaner ha mostrado algunos de los lugares más emblemáticos del Pirineo oscense. Entre ellos destacan el Balneario de Panticosa, uno de los complejos termales más conocidos de España, y la Ermita de Santa Elena, situada en el término municipal de Biescas.

No es la primera vez que la actriz presume de los encantos del Pirineo aragonés. Ya el pasado mes de octubre fue vista disfrutando de unos días en Benasque, una localidad que se ha convertido en uno de sus destinos predilectos.

En una colaboración con Jeep, confesaba que entre sus destinos favoritos para desconectar están los valles altoaragoneses: “Es un buen lugar para encontrar las dos cosas. Tienes lugares increíbles como Ordesa y Monte Perdido, el valle de Tena, Benasque... Quienes busquen aventura, naturaleza y belleza tienen que visitarlo”, decía.

Ubicado en pleno corazón del Pirineo de Huesca, Benasque está rodeado por algunas de las cumbres más espectaculares de la cordillera, entre ellas el Aneto, la montaña más alta de los Pirineos.

Y es que el valle de Tena mide 400 km².

La villa se encuentra además en un entorno privilegiado, próxima al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y al Parque Natural Posets-Maladeta, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan naturaleza, senderismo y paisajes de alta montaña.

Otro de los lugares que ha visitado Montaner junto a su familia es la Ermita de Santa Elena, situada en el espectacular desfiladero de la Foz de Santa Elena, considerado la puerta de entrada sur al Valle de Tena.

Este enclave natural, modelado durante miles de años por la acción fluvial, destaca por la espectacularidad de sus paredes rocosas y por su importancia histórica como paso natural entre Biescas y el Valle de Tena.

Su ubicación estratégica favoreció el asentamiento de comunidades prehistóricas y, con el paso del tiempo, dio origen a numerosas leyendas.

La más conocida está vinculada a Santa Elena de Constantinopla, madre del emperador romano Constantino. Según la tradición popular, la emperatriz se refugió en una cueva de este desfiladero mientras huía de sus perseguidores. La leyenda cuenta que una araña tejió una tela para ocultarla y que, de forma milagrosa, brotó un manantial cuyas aguas fueron consideradas curativas.

Mientras disfruta de unos días de descanso en el Pirineo aragonés, Megan Montaner ultima la promoción de 'Haciendo Amigos', la nueva comedia que llegará a los cines el próximo 10 de julio.

La película narra la historia de Antonio y Félix, dos atracadores de poca monta que, tras un robo fallido y una huida precipitada, acaban integrándose por error en un grupo de teatro formado por personas con discapacidad. Lo que comienza como una estrategia para escapar de la policía se transforma en una experiencia inesperada llena de humor, emociones y amistad.

Con escapadas como esta, la actriz vuelve a demostrar su conexión con su tierra y, especialmente, con un Pirineo que se ha convertido en uno de sus refugios favoritos lejos de los focos.