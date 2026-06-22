Jano Cabello, creador de la croquertilla: "Para que quede bien, la tortilla de patata tiene que ser jugosa y con cebolla"
El zaragozano presentó el invento en un programa de televisión junto a su madre en 2017.
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¿Una croqueta de tortilla de patata es posible? Sí, y ya existe.
Su creador, Jano Cabello, un zaragozano experto en marca personal, conquistó en 2017 a toda España con su creación.
La tapa salió en un concurso en Aragón TV y no tardó en hacerse viral. Cientos de personas pedían la receta y preguntaban dónde podían probarla.
Han pasado ya casi diez años desde su presentación y, aunque no ha terminado de cuajar en las barras, todavía hoy se habla de ella con cariño.
Los dos platos nacionales por excelencia combinados en una sola tapa: el sueño de cualquiera.
La cadena pública aragonesa ha recuperado el informativo del 20 de junio de 2017, en el que un joven Jano cuenta, divertido, que la fama le pilló por sorpresa y que no podía despegarse del móvil.
Por aquel entonces tenía 26 años y la ilusión de llevar su creación a los bares de toda España. Finalmente, el sueño no se cumplió, pero cada vez que llega junio la croquertilla vuelve a la memoria colectiva.
Receta
Ya lo contó el propio Jano a El Español en aquel momento, la tortilla de la receta se hace con cebolla, no hay discusión.
Hoy recuperamos la receta completa porque, aunque no esté en los bares, siempre podemos prepararla en casa:
Ingredientes
- Patatas
- Huevos
- Cebolla
- Aceite
- Harina
- Pan rallado
Paso 1
Cortar y freír las patatas y la cebolla Para empezar, debes cortar las patatas en dados y la cebolla en trocitos más pequeños . El creador de la receta advierte que siempre debe llevar cebolla, ya que es el ingrediente secreto que le da "ese toquecillo" especial. A continuación, pon todo en una sartén con abundante aceite de oliva y fríelo a fuego suave entre 10 y 15 minutos.
Paso 2
Preparar la base de la tortilla Mientras se fríen las patatas y la cebolla, bate 8 huevos en un bol y añade sal. Cuando la patata y la cebolla estén listas, retíralas del fuego, escurre todo el aceite posible y échalas sobre el bol con huevo. Deja reposar la mezcla unos minutos para que adquiera consistencia gracias al calor residual.
Paso 3
Cuajar la mezcla ligeramente: Echa la mezcla reposada en una sartén antiadherente con una gota de aceite y remueve como si estuvieras haciendo un revuelto. El truco fundamental en este paso es mantener el fuego medio-bajo y cocinarlo muy poco tiempo para que cuaje solo ligeramente. Si esperas demasiado y el huevo se hace por completo, las croquertillas te quedarán secas al freírlas.
Paso 4
Dar forma y rebozar: Retira la masa del fuego y espera a que se enfríe un poco. Con la tortilla a medio hacer, forma unas bolas y pásalas por harina, después por huevo batido y, finalmente, por pan rallado.
Paso 5
Freír a alta temperatura: Por último, fríe tus croquertillas en abundante aceite (usar una freidora facilita mucho el proceso). Como la masa por dentro ya está casi hecha, lo ideal es freír a una temperatura alta. Así conseguirás que se doren rápidamente por fuera y el interior se mantenga jugoso sin secarse.