Jano Cabello, creador de la croquertilla: "Para que quede bien, la tortilla de patata tiene que ser jugosa y con cebolla"

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¿Una croqueta de tortilla de patata es posible? Sí, y ya existe.

Su creador, Jano Cabello, un zaragozano experto en marca personal, conquistó en 2017 a toda España con su creación.

La tapa salió en un concurso en Aragón TV y no tardó en hacerse viral. Cientos de personas pedían la receta y preguntaban dónde podían probarla.

Han pasado ya casi diez años desde su presentación y, aunque no ha terminado de cuajar en las barras, todavía hoy se habla de ella con cariño.

Los dos platos nacionales por excelencia combinados en una sola tapa: el sueño de cualquiera.

La cadena pública aragonesa ha recuperado el informativo del 20 de junio de 2017, en el que un joven Jano cuenta, divertido, que la fama le pilló por sorpresa y que no podía despegarse del móvil.

Por aquel entonces tenía 26 años y la ilusión de llevar su creación a los bares de toda España. Finalmente, el sueño no se cumplió, pero cada vez que llega junio la croquertilla vuelve a la memoria colectiva.

Receta

Ya lo contó el propio Jano a El Español en aquel momento, la tortilla de la receta se hace con cebolla, no hay discusión.

Hoy recuperamos la receta completa porque, aunque no esté en los bares, siempre podemos prepararla en casa: