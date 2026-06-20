El pueblo costero ideal para una escapada exprés de verano: cuenta con 10 km de costa y hasta 4 playas

El próximo 21 de junio empieza oficialmente la temporada de verano. Y, a pesar de que a muchos hogares ya les ha pillado el toro, preparar una escapada de costa todavía es posible.

Sobre todo si se viaja desde puntos de partida como Zaragoza, cuyos destinos por excelencia residen en la Costa Dorada tarraconense.

En esta ocasión, hablamos de un municipio marinero que a menudo pasa desapercibido debido a la popularidad de sus vecinos, Salou y Cambrils.

Nos referimos a L'Hospitalet de l'Infant, un pueblo tranquilo bañado por 10 km de costas divididos en nada menos que 4 playas.

Playas de L'Hospitalet de l'Infant

La joya de la corona es la playa del Arenal, la más grande de la zona y la más cercana al núcleo urbano.

Con sus 1.800 metros de longitud, destaca por su amplitud y su arena fina, convirtiéndose en uno de los lugares favoritos tanto para residentes como para visitantes.

La playa se divide en dos áreas bien diferenciadas. La zona norte, fácilmente accesible desde el paseo marítimo, concentra la mayor parte de los servicios y actividades, desde el alquiler de tumbonas hasta deportes acuáticos. Además, sus aguas poco profundas la convierten en una opción ideal para familias con niños.

Por su parte, la zona sur conserva un carácter mucho más natural. Aquí el paisaje está dominado por dunas cubiertas de vegetación mediterránea, un frondoso bosque de pino carrasco y un pequeño humedal poblado de juncos.

Playa del Arenal costadaurada.info

Además de la playa del Arenal, los más de 10 kilómetros de litoral de L'Hospitalet de l'Infant esconden otros rincones perfectos para disfrutar del mar y desconectar del bullicio.

Uno de los más destacados es la playa del Torn, considerada una de las playas naturistas más conocidas de Cataluña.

Con 1.600 metros de longitud, este arenal de aspecto paradisíaco está rodeado de vegetación mediterránea y goza de un entorno relativamente aislado. Precisamente esa tranquilidad y sensación de naturaleza virgen son algunos de sus mayores atractivos.

Playa del Torn Tripadvisor

Más al sur se encuentra la playa de la Almadrava, fácilmente reconocible por las tradicionales casitas blancas que salpican su entorno.

Se trata de una playa tranquila, de arena gruesa y aguas cristalinas, ideal para quienes buscan relajarse en un ambiente más sosegado.

Playa de la Almadrava Costa Daurada

La oferta de playas se completa con la Punta del Riu, donde se ubica el Puerto Deportivo de L'Hospitalet de l'Infant. Este espacio cuenta con unos 700 metros de arena fina y limpia, además de ofrecer unas agradables vistas al puerto y al Mediterráneo.

Playa Punta del Riu costadaurada.info

Dónde comer

Más allá de recorrer la costa y de darse un chapuzón, una de las partes esenciales de cualquier viaje es la gastronomía.

En este sentido, la zona de L'Hospitalet de l'Infant ofrece una amplia variedad de restaurantes donde degustar desde pescados y mariscos frescos hasta algunos de los platos más representativos de la cocina mediterránea.

Entre las opciones más destacadas se encuentra el Chiringuito DeMar, situado a pie de playa y especializado en productos del mar.

También sobresale el restaurante Nautic, uno de los establecimientos más conocidos de la localidad, con cerca de dos mil reseñas en Google. Ubicado en pleno puerto deportivo, es un lugar muy popular para disfrutar de una buena paella con vistas al mar.

Por su parte, en el paseo del Arenal se encuentra el restaurante La Brisa, una alternativa perfecta para quienes prefieren compartir raciones y disfrutar de una comida relajada junto al Mediterráneo.

Cómo llegar

Si se viaja desde Zaragoza el pueblo queda a aproximadamente dos horas y media en coche dirección Tarragona por la AP-2.

Quienes viajen desde Huesca deberán recorrer cerca de 241 kilómetros, con un tiempo estimado de unas 2:40 horas, mientras que desde Teruel la distancia ronda los 300 kilómetros y el desplazamiento suele durar alrededor de tres horas.

En definitiva, un destino ideal si planteas hacer una escapada exprés desde Aragón.