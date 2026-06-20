Llega a Lidl la freidora de aire más versátil y barata: cuesta 39,99 euros y cuenta con una capacidad de 6,7 L

Igual que ocurrió en su día con la Thermomix, las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos imprescindibles en muchos hogares españoles.

Y no es fruto de ningún truco de magia ni de una estrategia de marketing. El hecho cierto es que permiten cocinar de forma más saludable y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo en el día a día.

A la hora de elegir una freidora de aire, uno de los aspectos más importantes es la capacidad, especialmente en viviendas donde residen más de dos integrantes.

En este sentido, destaca la freidora de aire caliente de 6,7 litros de Silvercrest, disponible en Lidl. Un modelo que combina una amplia variedad de programas, una gran capacidad y un precio muy competitivo de 39,99 euros.

Freidora de aire caliente de 6,7 litros Lidl

Características

Su capacidad de 6,7 litros es uno de sus atributos principales, aportando un espacio más que suficiente para preparar hasta 1,4 kg de patatas fritas de una sola vez o incluso cocinar un pollo entero.

En este aspecto, la airfryer de Lidl está pensada para familias de entre cuatro a seis integrantes que deseen ahorrar tiempo en la cocina.

Más allá de freír sin necesidad de aceite, este modelo también permite asar, hornear, recalentar o deshidratar alimentos gracias a sus seis programas automáticos. Además, su potencia de 2.150 W garantiza un calentamiento rápido y una cocción eficiente.

Otro de sus puntos fuertes es la conectividad WiFi, que permite controlarla desde la aplicación Lidl Home.

Así, los usuarios pueden programar la cocción con hasta tres horas de antelación y recibir notificaciones directamente en el móvil.

Así es la Airfryer Lidl

En lo que a la temperatura se refiere, cuenta con un mando donde regularla entre 60 y 200 grados, lo que amplía las posibilidades culinarias para todo tipo de recetas.

Para completar la experiencia, incorpora una cesta extragrande con revestimiento antiadherente de alta calidad, apta para lavavajillas.

También incluye un recetario con sugerencias para sacarle el máximo partido.

Opiniones

Las reseñas son casi tan importantes como las características del producto o el precio. Al fin y al cabo, ¿quién no echa un vistazo a los comentarios antes de sacar la tarjeta?

Seguramente, muchos de los aquí presentes.

Precisamente por eso, la airfryer destaca también por la opinión de quienes ya la han probado. El 95% de los compradores la recomienda y acumula una valoración media de 4,6 sobre 5, respaldada por más de 60 reseñas.

Entre los comentarios, sobresalen especialmente las valoraciones positivas sobre su relación calidad-precio y su versatilidad. "Es la mejor Airfryer que he podido adquirir, inmejorable calidad precio", comenta un cliente.

Otro comprador destaca sus múltiples posibilidades de uso: "Muy completa y práctica. Las medidas también están bien y la capacidad, al tener varias funciones (hasta para deshidratar) hace que sea muy útil".