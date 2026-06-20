Conchita, abuela cocinera: "Para las albóndigas con tomate hay que utilizar 125 ml de leche y 1 pastilla de carne"

Conchita Polo, con sus albóndigas con tomate. E.E

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¿Quién mejor que una abuela para enseñar el arte de la cocina?

Aquellos que no tuvieron en casa una mano dedicada al sabroso arte gastronómico, pueden cubrir el vacío con Conchita.

La abuela cocinera se mueve igual de bien entre fogones que entre redes sociales, y sube sus recetas a Youtube, TikTok e Instagram acumulando miles de visitas.

Conchita es la community manager de Maximiliana, una empresa tecnológica especializada en móviles para personas mayores.

A través de las redes sociales de la compañía se ha convertido en toda una embajadora de la cocina casera, compartiendo recetas tradicionales que acumulan miles de visualizaciones gracias a su sencillez, cercanía y sabor.

Con el delantal bien ajustado, Conchita abre las puertas de su propia cocina para demostrar que para un buen plato no hay que complicarse mucho la vida.

Entre todas sus recetas hay una que destaca: las albóndigas con tomate.

Albóndigas con tomate

La cocinera comienza con medio kilo de carne picada, mezclando ternera y magro de cerdo a partes iguales para conseguir una textura más suave y jugosa.

A la carne le añade un huevo, ajo, pimienta y perejil, pero prescinde de la sal. ¿La razón? Su ingrediente secreto.

El gran truco de Conchita consiste en disolver una pastilla de caldo de carne en 125 mililitros de leche e incorporarla a la mezcla.

Según explica, este sencillo gesto aporta un sabor mucho más intenso y deja las albóndigas especialmente tiernas.

La masa debe quedar en su punto. Ni demasiado líquida ni excesivamente seca.

Como la leche aporta humedad, Conchita corrige la textura con un par de cucharadas de pan rallado.

Después incorpora cebolla pochada lentamente hasta que prácticamente se deshace.

"La cebolla hay que hacerla sin prisas, hasta que quede como una papilla", comenta.

Con las manos perfectamente limpias, mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea.

Llega entonces el momento de dar forma a las albóndigas: una cuchara para calcular la cantidad y las manos para formar cada bola antes de pasarla por harina.

De esta preparación salen entre 20 y 22 albóndigas. "La vida está muy achuchada, pero por unos ocho euros pueden comer cinco personas", asegura.

La salsa de tomate también sigue los principios de la cocina tradicional. En una sartén sofríe cebolla y ajo en aceite de oliva virgen extra y, una vez dorados, añade tomate frito.

Si la salsa queda demasiado espesa, recomienda aligerarla con un poco de agua o, mejor aún, con un "caldico" de judías o de cocido que haya sobrado de otra preparación.

Cuando la salsa comienza a hacer ese característico "chop chop", incorpora las albóndigas y las deja cocinar a fuego lento durante unos quince minutos. El resultado es un plato riquísimo y potente.

Receta paso a paso