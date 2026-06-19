EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo 'GOOL' en el Teatro Principal
El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo viernes 26 de junio, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo 'GOOL' en el Teatro Principal de Zaragoza.
Yllana presenta una obra satírica dedicada al fútbol y su apasionante y contradictorio universo. Mordaz y disparatada, 'GOOL' utiliza el fenómeno que genera el “deporte rey”, las pasiones que levanta y las controversias que genera para arrancar carcajadas al público.
Puedes participar en el sorteo de una entrada doble para el pase del jueves 2 de julio a las 20.00 horas. Solo habrá un único ganador.
Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra. Cuantas más menciones, más posibilidades de ganar.
Puedes participar hasta las 9.00 del próximo viernes 26 de junio.
Un homenaje a 50 años de carrera
La compañía de teatro Yllana nació en 1991 y ya desde el inicio tomó el humor gestual como su forma de expresión. Con el tiempo han expandido su universo creativo, explorando nuevas formas de contar y conectar con el público.
Una agrupación versátil e innovadora que se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales. Además, gestiona espacios teatrales y desarrolla otros proyectos culturales, incluida la docencia y formación artística.
Durante toda su trayectoria han producido 41 espectáculos teatrales en 48 países distintos. A sus obras han acudido casi seis millones de espectadores a lo largo de 16.000 representaciones.