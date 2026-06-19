El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo viernes 26 de junio, en el perfil de Instagram de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del espectáculo 'GOOL' en el Teatro Principal de Zaragoza.

Yllana presenta una obra satírica dedicada al fútbol y su apasionante y contradictorio universo. Mordaz y disparatada, 'GOOL' utiliza el fenómeno que genera el “deporte rey”, las pasiones que levanta y las controversias que genera para arrancar carcajadas al público.

Puedes participar en el sorteo de una entrada doble para el pase del jueves 2 de julio a las 20.00 horas. Solo habrá un único ganador.

Si quieres participar en el sorteo, tendrás que seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra. Cuantas más menciones, más posibilidades de ganar.

Puedes participar hasta las 9.00 del próximo viernes 26 de junio.

Un homenaje a 50 años de carrera

La compañía de teatro Yllana nació en 1991 y ya desde el inicio tomó el humor gestual como su forma de expresión. Con el tiempo han expandido su universo creativo, explorando nuevas formas de contar y conectar con el público.

'GOOL' es una obra satírica sobre fútbol. Teatro Principal.

Una agrupación versátil e innovadora que se dedica a la creación, producción y distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales. Además, gestiona espacios teatrales y desarrolla otros proyectos culturales, incluida la docencia y formación artística.

Durante toda su trayectoria han producido 41 espectáculos teatrales en 48 países distintos. A sus obras han acudido casi seis millones de espectadores a lo largo de 16.000 representaciones.