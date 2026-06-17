Los veterinarios coinciden: "Dormir con tu mascota aumenta la 'oxitocina', reduciendo el estrés y ansiedad"

Dormir con tu mascota suele asociarse a menudo con un hábito poco higiénico debido al pelo y la suciedad que puede acumularse en la cama.

Sin embargo, los expertos veterinarios señalan que esta costumbre puede generar una respuesta fisiológica positiva tanto en las personas como en los animales, fortaleciendo el vínculo emocional y favoreciendo su bienestar.

El veterinario Manuel Manzano, conocido por su canal de YouTube 'Veterinario gratis', lo tiene claro, asegurando en uno de sus vídeos más recientes que esta práctica fomenta un vínculo emocional más fuerte.

"Se produce un incremento de una hormona que genera nuestro organismo, denominada oxitocina. Se trata de una hormona muy pero que muy importante, con muchos beneficios asociados", afirma el veterinario.

El incremento de esta hormona en nuestro organismo tiene un efecto inmediato en nuestro bienestar, reduciendo el cortisol y, por ende, el estrés.

"Cuando en la mayoría de las personas aumenta la producción de oxitocina, disminuyen los niveles de las hormonas del estrés, especialmente los de cortisol. Esto permite combatir mejor la ansiedad y, en definitiva, alcanzar un estado de relajación más profundo y duradero", añade.

En los perros, este efecto también es especialmente evidente.

Hay que tener en cuenta que son animales descendientes de los lobos, acostumbrados a vivir en grupo, por lo que "valoran mucho el hecho de vivir en camada".

Esta interacción les aporta seguridad, refuerza su equilibrio emocional y contribuye a que sean animales más felices y estables.

Dueño durmiendo con su perro Unsplush.

Dormir con tu gato, mayor relajación

En el caso específico de los gatos, según explica, el ronroneo potencia esta relajación e incluso podría favorecer la regeneración de tejidos.

"Se ha observado que, al acariciar a un gato y escuchar su ronroneo, este efecto de secreción de oxitocina es mucho mayor", afirma el especialista, añadiendo que el mero hecho de acariciarlo o dormir con él "incrementa esa sensación de bienestar gracias al aumento de los niveles de oxitocina".

🚨 LAS PERSONAS QUE DUERMEN CON SUS MASCOTAS COMPARTEN ESTE CURIOSO BENEFICIO EMOCIONAL 🐶🐱

Los expertos veterinarios coinciden

Cogiendo el testigo de Manuel, el etólogo y veterinario Enzo Roubaud afirma en sus redes sociales que "dormir con tu perro puede mejorar el bienestar emocional de ambos".

"Varios estudios demuestran que ayuda a reducir el estrés, aumenta la sensación de seguridad y puede incluso mejorar la calidad del sueño", explica, matizando que se debe a que "la presencia de nuestros perros aumenta los niveles de oxitocina, la hormona del amor, y reduce los niveles de cortisol".

Siguiendo esta línea, un estudio realizado por el Canisius College de Buffalo (EEUU) y que evaluó la respuesta de aproximadamente mil mujeres encuestadas, concluyó que, en cuanto a calidad del sueño, los mejores compañeros de cama son los perros, seguidos de los humanos y, en tercer lugar, los gatos.

Más allá de compartir espacio en la cama, queda claro que dormir con tu mascota puede convertirse en una toda una fuente de bienestar mutuo.