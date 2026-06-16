Entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe sacrificar o encerrar en centros a los gatos de colonias felinas

Las colonias felinas forman parte desde hace décadas del paisaje urbano de muchas ciudades españolas.

Sin embargo, fue en 2023 cuando se aprobó la Ley de Bienestar de los Animales que, entre otras normas, gestiona estos grupos de gatos que viven en libertad o semilibertad en calles, parques y solares.

La norma dedica un capítulo específico a las colonias felinas y reconoce por primera vez la figura del 'gato comunitario', definido como aquel animal que vive vinculado a un territorio y depende parcialmente de las personas para su subsistencia, pero que no puede ser adoptado ni convivir en un hogar debido a su escasa socialización.

El objetivo principal de la ley es reducir progresivamente la población de estos gatos mediante métodos éticos y no letales, garantizando al mismo tiempo su protección como animales de compañía.

Para ello, la legislación establece la aplicación obligatoria del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado el sistema más eficaz y respetuoso para controlar la reproducción.

Colonia Felina Ayuntamiento de Zaragoza

Este procedimiento implica la captura temporal de los animales, su esterilización quirúrgica, la identificación mediante microchip y su posterior regreso al lugar donde fueron encontrados. Además, los gatos esterilizados son reconocibles gracias a una pequeña marca en la oreja, una práctica habitual en programas de gestión felina.

La ley atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad directa de gestionar las colonias.

Entre sus obligaciones figuran la elaboración de censos y mapas de ubicación, la atención sanitaria de los animales, la vacunación y desparasitación bajo supervisión veterinaria, la instalación de refugios y puntos de alimentación adecuados, así como la mediación en posibles conflictos vecinales.

La normativa también regula el papel de la ciudadanía. Los vecinos deben respetar la integridad y el bienestar de los gatos comunitarios y evitar daños o alteraciones en las zonas habilitadas para su alimentación y refugio.

Asimismo, los propietarios de perros están obligados a adoptar medidas para impedir que sus animales interfieran o pongan en peligro a las colonias.

Prohibiciones

Entre las prohibiciones más relevantes destaca la imposibilidad de sacrificar gatos comunitarios salvo que un veterinario certifique un sufrimiento irreversible.

También se prohíbe su confinamiento permanente en centros de protección animal, el abandono de nuevos gatos domésticos en las colonias y su traslado a otros lugares, salvo circunstancias excepcionales relacionadas con la salud pública, el bienestar animal o la conservación de espacios protegidos.

El artículo 42 establece que estos animales no pueden ser sacrificados salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por motivos de salud y certificadas por un profesional veterinario.

Del mismo modo, la normativa prohíbe el encierro de gatos no socializados en refugios, centros de protección animal o instalaciones similares, al considerar que esta situación les provoca elevados niveles de estrés y compromete su bienestar.

La ley apuesta así por garantizar que los gatos de colonia permanezcan en libertad dentro de su entorno habitual, reservando su captura únicamente para actuaciones veterinarias, procesos de esterilización o casos excepcionales de reubicación autorizada.

Zaragoza y su adaptación a la normativa

La ciudad de Zaragoza ha ido dando pasos importantes para cumplir con las exigencias de la Ley 7/2023.

En junio de 2024, el Ayuntamiento aprobó su Programa de Gestión de Colonias Felinas, que se aplica tanto en el núcleo urbano como en los barrios rurales. El plan contempla el censo y mapeo de las colonias, la colaboración con cuidadores autorizados y la atención veterinaria de los animales.

Según datos municipales, a comienzos de 2024 ya se habían registrado 170 colonias felinas y censado unos 2.500 gatos en la ciudad.

El Ayuntamiento informó además de que aproximadamente el 70 % de los animales identificados habían sido esterilizados, iniciándose también campañas de vacunación, desparasitación e implantación de microchips conforme a la nueva legislación.

La gestión de las colonias felinas se presenta como un reto de convivencia urbana, bienestar animal y salud pública. La nueva ley busca equilibrar estos intereses mediante una estrategia basada en la responsabilidad institucional, la colaboración ciudadana y el respeto hacia unos animales que forman parte de la realidad cotidiana de nuestras ciudades.