Conchita, abuela cocinera: "El mejor arroz no se hace con agua, sino con caldo, 150 gr de pasas y 200 gr de garbanzos"
Las pasas y los garbanzos son dos ingredientes buenos para la salud pues aportan muchos nutrientes.
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Podríamos decir que hay tantos tipos de arroz como personas hay en el mundo.
Igual exageramos un poco, pero es cierto que la lista de maneras de preparar el arroz es larguísima: caldoso, negro, risotto, en paella, en sushi, meloso, al horno... En fin, muchos tipos diferentes. No obstante, Conchita, nuestra abuela cocinera de confianza, comenta que el mejor se hace con caldo, pasas y garbanzos.
Cuando la voz de la experiencia habla, al resto nos toca callar y escuchar.
Conchita es la community manager de Maximiliana, una empresa aragonesa que vende móviles para nuestros mayores.
En el canal de YouTube comparte trucos y recetas, y esta del arroz es buenísima.
"Pensando en mis seguidores, que los hay veganos, vegetarianos, que tienen problemas de salud... este arroz con pasas y garbanzos no lleva ningún perjuicio para vosotros", comienza explicando la cocinera.
Aparte de sabroso, bueno para la salud. Conchita está en todo.
Arroz con pasas y garbanzos
Este arroz con pasas y garbanzos que ha compartido Conchita en su canal de YouTube no solo entra por los ojos, también suma puntos en salud. Según ella misma explica, es una receta “sin ningún perjuicio” para personas con problemas de salud y, además, totalmente apta para veganos y vegetarianos.
Vamos, un plato completo y bastante agradecido para el día a día (siempre cuando tengamos tiempo para la cocina).
Las protagonistas inesperadas aquí son las pasas de Corinto, que Conchita no duda en calificar como un ingrediente con “muchas cualidades”.
Y no va desencaminada, las pasas están llenas de antioxidantes que ayudan a proteger las células del cuerpo frente al desgaste diario.
Incluso se les atribuyen beneficios para la memoria y la salud del cerebro, además de un posible papel protector frente a algunas enfermedades.
Pero no todo es anti-edad, las pasas también aportan energía rápida, perfecta para cuando el cuerpo pide un empujón, y fibra, que ayuda a que la digestión funcione mejor.
Los garbanzos completan el plato con fuerza. Son una bomba de proteína vegetal y fibra, lo que ayuda a sentirse saciado.
Además, contribuyen a cuidar el colesterol y el corazón, convirtiendo este arroz en una opción tan sabrosa como equilibrada.
Receta paso a paso
Ingredientes
- 150gr de pasas de corinto
- 200 gr de garbanzos cocidos
- 2 tazas de arroz
- 6 tazas de caldo
- 1 cabeza de ajos
- 1 cebolla
- 1 cucharadita de pimentón de la vera
- 1 taza de tomate frito
Paso 1
Precalentar el horno: Enciende tu horno a 180 grados para que vaya cogiendo temperatura.
Paso 2
Sofreír la cebolla y los ajos: Echa un chorrito generoso de aceite en una sartén o cazuela . Introduce la cabeza de ajos entera (le dará todo el sabor pero sin deshacerse) y la cebolla picada . Añade un poco de sal para que la cebolla suelte sus jugos más rápido, tapa la cazuela y deja pochar a fuego lento entre 5 y 7 minutos, dándole vueltas de vez en cuando a la cabeza de ajos.
Paso 3
Rehogar las pasas: Incorpora las pasas de Corinto. Si están recién compradas y jugosas, basta con lavarlas bien; si están muy secas, puedes ponerlas antes en remojo y escurrirlas. Sube un poquito el fuego y rehógalas durante unos 4 o 5 minutos hasta que veas que se hinchan un poco.
Paso 4
Incorporar el arroz: Echa las dos tazas de arroz y rehógalo muy bien mezclándolo con el sofrito.
Paso 5
Añadir el pimentón y el tomate: Pon una cucharadita de pimentón de la Vera. Dale unas vueltas rápidas con cuidado de que no esté mucho tiempo al fuego para que no se queme ni amargue. Enseguida, añade el tomate frito para aportar color, sabor y frenar la cocción del pimentón.
Paso 6
Echar los garbanzos: Incorpora los 200 gr de garbanzos cocidos y dale una vuelta rápida a la mezcla.
Paso 7
Pasar al recipiente de horno: Vuelca toda la preparación en una cazuela de barro. Coloca la cabeza de ajos justo en el centro para que el plato quede muy vistoso y distribuye el resto de los ingredientes.
Paso 8
Añadir el caldo y probar: Vierte las 6 tacitas del caldo elegido. Prueba el líquido con una cuchara para comprobar el punto de sal, ya que dependiendo del caldo que uses podría necesitar un poco más o estar ya en su punto.
Paso 9
Hornear: Mete la cazuela en el horno a 180 grados y deja que trabaje por ti durante unos 35 o 40 minutos (hasta un máximo de 45 minutos).
Paso 10
Servir: ¡Sácalo del horno y disfruta de tu delicioso arroz con pasas y garbanzos!